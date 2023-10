Amazon: Prime Day 2023 - 3 der stärksten Smart-TV-Deals für Gamer auf einen Blick

Amazon Prime Day 2023: 3 smarte TVs, die sich dank Gaming-Features nicht nur für Film- und Serien-Fans lohnen

#1 43 Zoll, 4K und HDR: Philips 43PUS8508 Smart-TV

#2 55 Zoll, OLED-Panel und 120 Hertz: LG OLED55G29LA Smart-TV

#3 Ab 65 Zoll, 4K-Auflösung und Gaming Hub: Samsung Crystal UHD CU7179 Smart-TV

Der zweite Prime Day bietet eine hervorragende Chance, euch euren Traum von einem neuen Fernseher zu verwirklichen, ohne dabei eurem Sparschwein an den Kragen gehen zu müssen. Aus diesem Grund haben wir hier gleich drei smarte TVs für euch parat, mit denen ihr nicht nur Filme und Serien, sondern auch Games auf der PS5, der Xbox Series X/S und der Nintendo Switch in feinster Qualität genießt. Bei all den spannenden Schnäppchen, die euch am Prime Day im Deal-Dschungel vor die Flinte springen, verliert man schnell einmal das Ziel aus den Augen. Damit euch dies nicht so schnell passiert, haben wir die entsprechenden Modelle ihrer Größe nach sortiert. Damit auch für wirklich jeden der passende Smart-TV dabei ist, haben wir uns jeweils für eine etwas kleinere, eine mittlere und eine eher mächtige Option bei der Bildschirmdiagonale entschieden. Selbstverständlich ist damit nicht die komplette Palette an aufregenden Angeboten des zweiten Prime Day im Jahr 2023 auf Amazon abgedeckt, weswegen wir euch hier zunächst einmal auf die Übersichtsseite des Versandhausriesen verweisen: Doch keine Sorge: Wer beim selbstständigen Stöbern nicht fündig werden sollte, für den haben wir im Folgenden noch einmal eine etwas detailliertere Auswahl parat. Und falls euch der Sinn nicht nur nach einem neuen Smart-TV steht, legen wir euch unsere Übersicht zu den besten Deals am Prime Day ebenfalls ans Herz. Zwar zählen 43 Zoll heutzutage schon eher zu den kleinsten Größen, die wir bei einem modernen Smart-TV angeboten bekommen. Wer trotzdem nicht auf eine hohe Qualität verzichten möchte, für den dürfte der hier vorgestellte Fernseher von Philips aber genau das Richtige sein. Er kommt mit einer kristallklaren 4K-Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln, einer HDR-Unterstützung sowie einer für Gamer besonders spannenden VRR-Unterstützung für alle gängigen Formate. Seine Bildwiederholrate liegt bei 60 Hertz, während er von diversen Features zur Bildoptimierung, beispielsweise Dolby Vision oder der Perfect Natural Motion, profitiert. Außerdem kommt er – herstellertypisch – mit dem Ambilight-Feature von Philips daher, welches euren Raum in den zum Bild passenden Farben erstrahlen lässt. Und dank des P5 Perfect Picture Engine ist stets dafür gesorgt, dass letztere auch möglichst originalgetreu und in natürlichen Kontrasten wiedergegeben werden. Am Prime Day 2023 könnt ihr auf den Philips 43PUS8508 jetzt über ein Drittel seines Preises sparen. Das zweite Modell, welches wir am Prime Day auf Amazon ins Auge fassen, stammt vom südkoreanischen Technikgiganten LG. Der LG OLED55G29LA begeistert neben seiner, gerade für PS5- und Xbox-Besitzer ohnehin gewünschten, 4K-Auflösung mit modernsten OLED-Panels, die hinter seiner Front verbaut sind. Mit einer Bildschirmdiagonale von 55 Zoll zählt er zu den mittelgroßen Modellen, die in den meisten Wohn- und Schlafzimmern Platz finden dürften. Auch er bietet moderne Funktionen zur Bildoptimierung, beispielsweise einen KI-gestützten Prozessor, aber auch Dolby Vision IQ sowie die Filmmaker Mode und Dolby Atmos. Besonders spannend für Gamer: Dank seiner flotten Bildaktualisierungsrate von 120 Hertz ist er ideal geeignet, auch schnelle Spiele über die PlayStation 5 oder die Xbox Series X in 4K wiederzugeben. Hinzu kommen Features wie vollständige HDMI 2.1-Unterstützung, eine geringe Input Latency, ein Game Optimizer-Anschluss, ein sogenannter Gaming Dashboard sowie VRR und ALLM. Und das Dolby Atmos-fähige 4.2-System, das dank AI Sound Pro dem Genre entsprechend optimiert wird, ist ebenfalls mit von der Partie. Da wir alle Smart-TVs ab 65 Zoll bereits zu den mächtigeren Modellen zählen, bieten wir euch mit dem folgenden Tipp zum Prime Day die Qual der Wahl. Das "kleinste" der drei größeren Geräte findet ihr mit dem Samsung Crystal UHD CU7179. Abgesehen von seinen durchaus stolzen Maßen bietet der Fernseher aber Features, die nur wenige Wünsche offenlassen dürften. Ihr bekommt ihn zwar auch in 75 und 85 Zoll, jedoch ist die Variante mit 65 Zoll zum Prime Day ordentlich reduziert. Für unter 600 Euro holt ihr euch einen starken 4K-TV, an dem besonders sein Gaming Hub spannend sein dürfte, wenn ihr Abonnements wie den Xbox Game Pass oder Nvidia GeForce Now nutzt, ins Haus. Wer keine Konsole sein Eigen nennt, kann hier also ganz unkompliziert über die diversen Cloud Gaming-Dienste zocken. Zwar macht ihn seine Bildwiederholrate von 60 Hertz nicht direkt zur idealen Anlaufstelle für Sonys PS5 oder Microsofts Xbox Series-Konsolen, allerding sorgt der sogenannte Motion Xcelerator stets für ein klares Bild ohne Bewegungsunschärfe. Bei den verbauten Bildschirmpaneelen setzt Samsung auf die klassischen, daher auch günstigeren LCD-Panels. Die Dynamic Crystal Color-Technologie des Smart-TVs ermöglicht dennoch lebensechte Farben, während der HDR-Support durch leistungsstarke 4K-Upscaling-Funktionen punkten kann. Damit euer neuer Fernseher nicht verhungert, haben wir natürlich auch frisches Futter für ihn parat. Bei uns findet ihr gleich mehrere Spiele, die im Angebot sind.