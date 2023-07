Amazon: Prime Day 2023 - Sinnvollen LAN-Adapter für die Nintendo Switch für rund 10 Euro kaufen

Amazon Prime Day 2023: LAN-Adapter für die Nintendo Switch kostet rund 10 Euro, wirkt aber wahre Wunder

Amhabt ihr die Möglichkeit, eine der größten Schwachstellen eurerein für alle Mal zu schließen – für gerade einmal rund zehn Euro. Damit tut ihr nicht nur euch selbst, sondern auch euren Freunden, mit denen ihr gemeinsame Online-Sessions bestreitet, einen Gefallen.Denn die Switch leidet seit jeher unter einer ausbaufähigen Internetanbindung über WLAN und bei den älteren Modellen fehlt sogar der LAN-Anschluss. Ein besondersschafft hier die dringend benötigte Abhilfe.Messt ihr euch regelmäßig im Online-Multiplayer mit Freunden und Gegnern aus aller Welt, wird die schwache Internetverbindung der Nintendo Switch schnell einmal zu einem frustrierenden Problem. In Titeln wieleidet darunter sogar euer Gegner, denn die gesamte Lobby wird von Lags und Freezes geplagt. Beiund Co. stoßt ihr auf ähnliche Probleme und der „Fehler bei der Datenübertragung“ gibt euch letztendlich den Rest. Doch am Amazon Prime Day 2023 könnt ihr das Problem mit einem passenden LAN-Adapter für etwa zehn Euro angehen:Eine stabile Verbindung über LAN verspricht euch obendrein weitere Vorteile, beispielsweise dann, wenn ihr regelmäßig neue Spiele für eure Nintendo Switch aus dem eShop herunterladet oder Videos über YouTube streamt. Die japanische Spieleschmiede erkannte das Problem spätestens mit dem Release des OLED-Modells der Switch selbst und spendierte diesem glücklicherweise von Haus aus einen eigenen LAN-Eingang. Wer seinem Konsolenrepertoire also gleich ein komplettes Upgrade spendieren möchte, der findet auch dieam Prime Day 2023 zu einem günstigeren Preis auf Amazon:Spielt ihr weniger im Handheld-Modus, dürfte fürs erste aber auch der angesprochene LAN-Adapter völlig ausreichen. Diesen schließt ihr völlig unkompliziert über einen der USB-Ports eurer Nintendo Switch an. Nehmt ihr ein paar Euro mehr in die Hand, bekommt ihr auch Modelle, die eine bessere Verarbeitungsqualität aufweisen. Wesentlich teurere Adapter lohnen sich erfahrungsgemäß aber nicht. Welcheslohnt, verraten wir euch aber ebenfalls.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.