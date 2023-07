Amazon: Prime Day 2023 - Zu wenig Speicher? microSD-Karte mit 256 GB für rund 20 Euro im Angebot

Amazon Prime Day 2023: Endlich mehr Speicherplatz dank einer günstigen microSD-Karte für rund 20 Euro

Besitzer einerdürften immer wieder mit vor allem einem Problem konfrontiert werden: mangelndem. Doch amkönnt ihr die störende Schwachstelle ein für alle Mal angehen – für gerade einmal rund 20 Euro.Konkret bekommt ihr die platzschaffendenvon bekannten Herstellern wie SanDisk besonders günstig. Eine lohnende Investition, wenn man bedenkt, wie viel moderne AAA-Titel auch auf der Switch mittlerweile an Speicher fressen.Während die Standard-Ausführung der Nintendo Switch gerade einmal mickrige 32 Gigabyte bietet, kann selbst das modernere OLED-Modell mit seinem verdoppelten Speicherplatz von 64 GB nicht dafür sorgen, dass es nach ein paar installierten Titeln, die dem Umfang des von uns, eng wird. Abhilfe schafft eine microSD-Speicherkarte, die euren Speicher um mehrere hundert Gigabyte erweitert. Eine solche bekommt ihr am Prime Day 2023 auf Amazon besonders billig zu erstehen:Dank schnellerseid ihr vor ewig währenden Ladebildschirmen gefeit. Wem die 256 GB in dem von uns vorgestellten Modell von SanDisk zu wenig sein sollten, der findet eine Alternative in der größeren 512 GB-Variante, die rund das Doppelte kostet:Selbstverständlich hat Amazon mit 128 und 64 GB aber auch kleinere Ausführungen der microSD-Speicherkarte parat. Noch etwas günstiger kommt ihr mit den hauseigenen Modellen des Versandhausriesen weg. Hier spart ihr im Vergleich zu den SanDisk-Produkten noch einmal ein paar Euro:Abgesehen von den sinnvollen Speicherkarten gibt es noch reichlich weiteres, einen Blick zu werfen. So zum Beispiel ein ebenfalls besonders nützliches, aber umso– und für das ihr gerade einmal knapp zehn Euro bezahlt.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.