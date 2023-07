Amazon: Prime Day 2023 - Schnelle NVMe SSD von Samsung für die PS5 nur noch heute im Angebot

Amazon Prime Day 2023: Ideal für PS5 - Samsung 980 Pro Heatsink NVMe SSD nur noch heute im Angebot

Wer seinerameinder Extraklasse verpassen will, hat nur noch am heutigen Abend dafür Zeit. Ihr bekommt eine besonders schnellevon, die passenderweise mit einemausgestattet ist, zu einem stark vergünstigten Preis.Ganz konkret handelt es sich dabei um die, mit der eure PS5 selbst an heißesten Sommertagen einen kühlen Konsolenkopf behält. Wir bringen euch die lohnenswerten technischen Spezifikationen im Folgenden einmal etwas näher.Ausgestattet mit der leistungsstarkenkann die Samsung 980 Pro sich mit den schnellsten NVMe SSDs auf dem Markt locker messen. So seid ihr nicht nur für den Highend-Gaming-Bereich sowohl auf dem PC als auch der PS5 bestens gerüstet, indem ihr langen Ladezeiten den Kampf ansagt, sondern auch für anspruchsvollere Video- und Grafikbearbeitungen ist sie geeignet. Ihreliegt bei stolzen 7.000 Megabyte pro Sekunde, diebeläuft sich auf 5.000 MB/s. Und am Amazon Prime Day 2023 zahlt ihr sogar rund 50 Euro weniger:Neben dem bereits erwähnten Kühlkörper, der vor allem für PlayStation-Spieler von besonderem Interesse sein dürfte, sorgt eine intelligente Wärmeregulierung für besonderen Hitzeschutz. Wem der Sinn nach etwas mehr Speicherplatz steht, der bekommt mit einem vergleichbar schnellen Modell von Corsair, das besonders für die PS5 optimiert ist, aber eine hervorragende Alternative mit 2 TB geboten:Auch hier sorgt ein entsprechender flacher Wärmeverteiler aus Aluminium für die dringend benötigte Hitzeabfuhr. Sollte euch auch das Corsair-Modell nicht zufriedenstellen, empfehlen wir einen Blick aufzu werfen. Außerdem haben wir an anderer Stelle noch einmal einezusammengestellt.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.