Amazon: Crucials meistverkaufe NVMe SSD mit 59 Prozent Rabatt im Angebot

Die Crucial P3 Plus ist dieauf Amazon und sorgt mit ihren herausragenden Eigenschaften für Furore. Ausgestattet mit der leistungsstarken PCIe Gen4 Architektur erreicht sie eine eindrucksvolle Lesegeschwindigkeit von 5.000 Megabyte pro Sekunde. Auch die Schreibgeschwindigkeit von 3.600 MB/s kann sich sehen lassen. Im aktuellen Angebot spart ihr bei der 1-TB-Variante fast 70 Euro gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung von 121,37 Euro.Für diejenigen unter euch, die mehr Speicher benötigen, gibt es auch größere Kapazitäten. Bei der Crucial P3 Plus mit 2 TB bekommt ihr immerhin 5 Prozent Rabatt auf die unverbindliche Preisempfehlung. Mit überundist die Crucial P3 nicht nur beliebt, sondern mit diesem Rabatt sogar ein Preis-Leistungs-Wunder.Da euch in den kommenden Wochen durch Spiele wieundvielleicht der Platz ausgehen könnte, ist das aktuelle Amazon Angebot für die Crucial P3 Plus genau das richtige, um dem Speicherproblem entgegen zu wirken. Wenn ihr ansonsten noch nach Schnäppchen sucht, schaut gerne mal in unserervorbei.