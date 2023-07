Amazon: PlayStation 5 zum ungeschlagenen Tiefstpreis im Angebot

Die PlayStation 5 bekommt ihr jetzt auch bei Amazon zum ungeschlagenen Tiefstpreis

Wer sich nach einersehnt, der bekommt aktuell die Möglichkeit, so richtig Geld zu sparen: Nachdemhat, zieht auchjetzt mit einem starkennach.Der Versandhausriese lässt sich vom Kampfpreis des Elektronikfachmarkts nicht beirren und drückt den derkurzerhand ebenfalls um eine satte Summe. Eine günstigere Gelegenheit gab es, Preisvergleichsportal Geizhals zufolge, noch nie.Mit der PlayStation 5 will Sony euch ein zukunftsorientiertes Spielerlebnis der Extraklasse bieten. Und mit einem- undausgestattet, ist die PS5 dafür auch bestens geeignet. Hinzu gesellt sich die, die genügend Speicherplatz bieten dürfte. Wird der aber doch einmal eng, könnt ihr ihn problemlos mit einer zusätzlichen NVMe SSD, die ihr intern verbaut, erweitern. Selbstverständlich bekommt ihr ein passendes Gamepad in Form des gefeiertenmit dazu. Das gesamte Paket schnürt auch Amazon euch jetzt zum Tiefstpreis vonWer noch zögert, den können womöglich die, überzeugen. Zu ihnen zählt aktuell zum Beispiel noch das, das die Grenzen der Rollenspielreihe neu definieren will.Abgesehen vom starken Spiele-Lineup kommt die PS5 mit modernen Features wie einem haptischen Feedback und adaptiven Triggern bei ihrem Controller daher. Darüber hinaus soll die 3D-Audiotechnologie eine kristallklare Klangumgebung bieten, die euch umgibt und jeden Ausflug in die virtuelle Welt noch fesselnder macht.Wolltet ihr euch schon eine ganze Weile lang eine PS5 zulegen, scheint nun der ideale Zeitpunkt gekommen zu sein. Immerhin steht der. Und da der Prime Day gerade zurückliegt und der Black Friday auf Amazon und Co. erst im November in seine nächste Runde gehen dürfte, dürfte es die PlayStation 5 wohl auch nicht all zu bald noch einmal wesentlich günstiger zu finden geben.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.