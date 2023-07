Amazon: Crucial P5 Plus - schnelle NVMe SSD im Tiefstpreis-Angebot

Amazon: Schnelle Crucial P5 Plus NVMe SSD im Angebot stark reduziert

Sollte euer Gaming-PC nicht unbedingt vor Speicherplatz trotzen, bekommt ihr mit dem aktuellenvoneine besonders günstige Gelegenheit für ein Upgrade. Hier findet ihr eine besonders schnellevon Herstellerjetzt zumKonkret handelt es sich um die, die mit ihren rasanten Lese- und Schreibgeschwindigkeiten punkten kann. Und Preisvergleichsportal Geizhals zufolge bekamt ihr das Top-Modell bisher nie so günstig wie jetzt.Gerade moderne Blockbuster-Veröffentlichungen wieoder das schon im September erscheinendedes heimischen Gaming-PCs. Diese gehen angesichts von Spielegrößen jenseits der 100 Gigabyte-Grenze immer schneller zuneige, weswegen sich einan Platz schnell bezahlt machen dürfte. Außerdem verkürzt ihr mit einer schnellen NVMe SSD wie der Crucial P5 Plus lästige Ladezeiten. Wer dabei jetzt so richtig sparen will, sollte sich den Tiefstpreis-Deal auf Amazon nicht entgehen lassen:Bemerkenswert ist sowohl die schnelle sequenziellevon bis zu 6.600 Megabyte pro Sekunde, aber auch dieder SSD kann sich mit stolzen 5.000 MB/s sehen lassen. Dank eines zusätzlichen Kühlkörpers kann die P5 Plus mit einem geringen Aufpreis auch hervorragend in dereingesetzt werden. Und wem 1 TB an zusätzlichem Speicherplatz zu wenig ist, der findet auch dasaktuell stark reduziert bei Amazon:In den Rezensionen wird die NVMe SSD vor allem für ihre, die sich laut Hersteller auf knapp zwei Millionen Stunden belaufen soll, gelobt. Ohnehin zählt Crucial zu den populärsten Anbietern, was SSD-Laufwerke anbelangt. Wer nun noch das passende Gegenstück sucht, der findet Sonysim Angebot.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.