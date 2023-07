Amazon: Gaming-Monitor mit 165 Hz und 1ms Reaktionszeit für den kleinen Geldbeutel

Amazon: Für unter 150 Euro gibt es den Lenovo G27 Gaming-Monitor mit 165 Hz

gibt es mittlerweile wie Sand am Meer von Dutzenden Herstellern mit unzähligen unterschiedlichen Features und Spezifikationen. Falls ihr gerade auf der Suche nach einem günstigen Modell seid, hatgenau das richtige Angebot für euch.Mit demGaming-Monitor bekommt ihr einen soliden Monitor für einen angenehm kleinen Preis.undsowie einer Reaktionsgeschwindigkeit von einer Millisekunde hat er alles, was man für flüssiges Zocken so benötigt.Das 27-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1920 x 1080 und einem Seitenverhältnis von 16:9 liefert atemberaubende Bilder, die Multimedia- und Gaming-Erlebnisse zum Leben erwecken. Mit einer Helligkeit von 350 cd/m² und einem statischen Kontrastverhältnis von 3.000:1 sorgenund tiefe Schwarztöne dafür, dass ihr eure Lieblingsinhalte in vollen Zügen genießen könnt.Besonders hervorzuheben ist, dass dieser Monitor mit einemausgestattet ist, der eine individuelle Einstellung in Höhe, Drehung, Schwenkung und Neigung ermöglicht. So könnt ihr auch bei längeren Gaming-Sessions mühelos die für euch bequemste Position finden.Die 165 Hz Bildwiederholfrequenz des Monitors in Kombination mitundUnterstützung sorgen für ein ruckelfreies und flüssiges Gameplay. Diese dynamische Kombination eliminiert Tearing und verbessert das gesamte Spielerlebnis. Wenn ihr also über eine Aufrüstung eures Gaming-Monitors nachdenkt, ist dies eine gute Gelegenheit. Passend zum Monitor könnt ihr aktuell auch