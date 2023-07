Amazon: Top Gaming-Gehäuse von NZXT erstmalig unter 100 Euro

Amazon: Eines der beliebtesten Gaming-Gehäuse von NZXT mit 29 Prozent Rabatt

*ANZEIGE: NZXT H7 Flow für 99 Euro auf Amazon kaufen.

Erparnis: 29 Prozent

Gerade jetzt, wo alle Hardwarepreise purzeln und neben SSDs und Arbeitsspeicher auch Grafikkarten immer günstiger werden, kommt das-Angebot für dasGaming-Gehäuse gerade recht.Wer sich in nächster Zeit einen neuen Gaming-PC zusammenstellen möchte, sollte unbedingt einen Blick auf das H7 Flow werfen. Laut dem Vergleichsportal Geizhals gibt es das Gehäuse derzeit zumund erstmals unter der magischenIn der Welt der PC-Enthusiasten ist das NZXT H7 Flow ein echter Geheimtipp und gehört zu den beliebtesten Gehäusen auf Amazon. Es vereint attraktives Design mit leistungsstarken Features, die selbst anspruchsvolle Nutzer beeindrucken. Mit eineman der Vorderseite sorgt das H7 Flow für dieder Komponenten im Inneren und garantiert so eine reibungslose Performance auch unter hoher Last.Beim Kauf sind außerdem gleichder F-Quiet Serie verbaut. Aber das ist noch nicht alles - das Gehäuse kann mit bis zu sieben Lüftern und sogar einem 280-mm-Radiator an der Oberseite und einem 360-mm-Radiator an der Vorderseite ausgestattet werden, um die Kühlleistung noch weiter zu verbessern.Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt des NZXT H7 Flow ist sein, der es euch ermöglicht, die Frontblende, die Seitenteile und die Abdeckungen individuell anzupassen. So kann jeder sein Gehäuse nach persönlichen Vorlieben gestalten und einen einzigartigen Look kreieren.Darüber hinaus sorgt dasfür eine ordentliche und aufgeräumte Verkabelung, die nicht nur das Aussehen verbessert, sondern auch die Luftzirkulation fördert. Das ausgefertigte Gehäuse besticht durch sein minimalistisches und schlichtes Design, das zu jeder PC-Konfiguration passt und eine zeitlose Ästhetik verkörpert. Apropos PC-Konfiguration: Wer noch auf der Suche nach einer guten SSD ist,Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.