Amazon: Philips 4K OLED Gaming-Monitor mit 34 Zoll & 175 Hertz im Tiefstpreis-Angebot

Amazon: Starker 4K OLED Gaming-Monitor von Philips im Angebot drastisch reduziert

Wer sich schon immer nach einem besonders großengesehnt hat, dürfte mit dem aktuellen Angebot vonjetzt fündig werden. Zum bislang ungeschlagenengibt es einModell von, das kaum noch einen Wunsch offenlässt.Die Bildschirmdiagonale des Philipsbeläuft sich, wie der Name womöglich durchscheinen lässt, auf stolze. Doch auch die restlichen technischen Spezifikationen, beispielsweise eine hohevon 175 Hertz, können sich sehen lassen.So bietet der-Monitor von Philips mit seiner hohen 4K-Auflösung von 3.440 x 1.440 Pixeln, der schnellen Bildrate und seiner mächtigen Größe beispielsweise modernefür überzeugende Schattendetails. Auch seine sagenhaftevon 0,1 Millisekunden dürfte gerade Gamern, die eine Vorliebe für kompetitiv gespielte Titel wiemitbringen, ins Auge fallen. Bei Amazon gibt es den OLED-Monitor mit dem Angebot rund– bisheriger Tiefstpreis, wenn man Vergleichsportal Geizhals vertraut:Neben den voran genannten Features ist noch diedes Bildschirms, die mit HDR einen starken Wert von 450 Candela pro Quadratmeter erreicht, anzumerken. Obendrein ist eineder Bildrate dank AMDs-Technologie problemlos möglich. Bei den Anschlüssen könnt ihr sowohl auf- als auch auf-Schnittstellen zurückgreifen.Hinzu kommen verschiedene, die standardmäßige Flicker Free- und Low Blue Mode-Technologie sowie einige Einstellungsmöglichkeiten hinsichtlich derdes 4K OLED-Monitors von Philips. Und der vierseitige-Lichteffekt, der an das Ambilight der Smart-TVs des Herstellers erinnert, sorgt für eine noch stärkere Immersion. Und solltet ihr noch auf der Suche nach einem geeigneten Gegenstück in Form eines Fernsehers sein, hatparat.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.