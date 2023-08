Amazon: Hisense 4K Mini LED-TV mit Highend-Features im günstigen Tiefstpreis-Angebot

Zum Tiefstpreis im Amazon-Angebot: Starker Hisense-TV mit 55 Zoll und Highend-Features



Auch das kristallklare Klangerlebnis ist ein weiterer Aspekt, bei dem der Hisense 55U6KQ glänzt. Er ist mit Dolby Atmos-Unterstützung ausgestattet, die ein noch intensiveres Sound-Spektakel ermöglicht, indem sie den Klang nicht nur von vorne, sondern auch von oben simuliert.



Für Zocker ist vor allem der Game Mode Plus ein erwähnenswertes Feature: Wenn er mit einer Spielekonsole gekoppelt ist, schaltet der Hisense-TV automatisch in den Modus mit der niedrigsten Latenz um und gewährleistet so stets minimale Verzögerungen und ein optimiertes Spielerlebnis.



Für ein noch besseres Fernseherlebnis sorgt hingegen Dolby Vision, ein fortschrittliches HDR-Format, das selbst in dunklen Szenen noch feinste Details hervorhebt. Und für diejenigen, die die Einfachheit von Sprachbefehlen schätzen, bringt der smarte 4K-TV integrierte Sprachassistenten wie Alexa und VIDAA Voice mit. Wer nach einer lohnenswerten Alternative sucht, wird aber ebenfalls beim Versandhausriesen fündig: Hier gibt es aktuell einen leistungsstarken Sony Bravia 4K-TV mit 120 Hertz im Angebot von Amazon besonders günstig.



Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können. Auch das kristallklare Klangerlebnis ist ein weiterer Aspekt, bei dem der Hisense 55U6KQ glänzt. Er ist mitausgestattet, die ein noch intensiveres Sound-Spektakel ermöglicht, indem sie den Klang nicht nur von vorne, sondern auch von oben simuliert.Für Zocker ist vor allem derein erwähnenswertes Feature: Wenn er mit einer Spielekonsole gekoppelt ist, schaltet der Hisense-TV automatisch in den Modus mit derum und gewährleistet so stets minimale Verzögerungen und ein optimiertes Spielerlebnis.Für ein noch besseres Fernseherlebnis sorgt hingegen, ein fortschrittliches, das selbst in dunklen Szenen noch feinste Details hervorhebt. Und für diejenigen, die die Einfachheit vonschätzen, bringt der smarte 4K-TV integrierte Sprachassistenten wie Alexa und VIDAA Voice mit. Wer nach einer lohnenswerten Alternative sucht, wird aber ebenfalls beim Versandhausriesen fündig: Hier gibt es aktuell einenDie mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Wer aktuell auf der Suche nach einem nagelneuen Fernseher ist, der nicht das Portemonnaie sprengt, aber immitspielen kann, der wird mit demvonendlich fündig. Hier gibt es einen hervorragenden, der mit seinen spannendenzum bisherigenvollends überzeugt.Genau genommen sprechen wir vom, einem-Modell, welches erst vor wenigen Monaten sein Marktdebüt feiern durfte. Dies spiegelt sich natürlich auch in seinenwider, bei denen der günstige 4K-TV mit den beliebten Modellen der Konkurrenz rund um Sony, Samsung und Co. praktisch in einer Liga spielt.So sorgt das verbautedes Hisense 55U6KQ beispielsweise für beeindruckende Kontraste, tiefe Schwarztöne und eine verbesserte Helligkeit. Zusammen mit der, die von einem Quad-Core-Prozessor angetrieben wird, derund dem breiten Farbraum durch die Quantum-Dot-Technologie, verspricht der 4K-TV eine lebendige und detaillierte Darstellung. Preisvergleichsportal Geizhals zufolge bekommt ihr ihn mit dem Angebot von Amazon so günstig wie noch nie zuvor: