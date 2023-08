Amazon: Für PC und PS5 - NVMe SSD von Seagate mit 4 TB im Bestpreis-Angebot

Amazon: Seagate FireCuda 530 – schnelle SSD mit 4 TB Speicher für PS5 und PC im Bestpreis-Angebot

Wer auf der Suche nach einer besonders starken Speicherlösung für seinen PC oder seine PS5 ist, wird nun mit dem aktuellenvongarantiert fündig. Hier bekommt ihr einevon, die mit ihrem satten Speicherplatz von ganzenpunkten kann.Doch das ist nicht der einzige Vorteil, den euch die SeagateNVMe SSD bietet. Auch ihre schnellen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten dürften für Gamer von besonderem Interesse sein. Immerhin sagt ihr so lästigen Ladezeiten den Kampf an.Die Seagate FireCuda 530 gilt als Flaggschiff der NVMe SSD-Reihe des Herstellers und will eine kompromisslose Lösung zwischen Leistung und Langlebigkeit bieten. Dabei helfen ihr ihre rasantevon stolzen 7.300 Megabyte pro Sekunde, während sie bei ihrerauf einen Wert von 6.900 MB/s kommt. Preisvergleichsportal Geizhals zufolge handelt es sich mit dem Angebot von Amazon um den, günstiger bekommt ihr dieder NVMe SSD aktuell nirgends:Neben ihrer beeindruckenden Geschwindigkeit, die die Grenzen der PCI 4.0-Technologie nahezu vollends ausreizt und vor allem für, den- sowie den Bereich dergeeignet ist, bietet sie obendrein auch noch langfristige Sicherheit. So habt ihr nicht nurauf die Seagate FireCuda 530, sondern seid dank des dreijährigenzur Datenwiederherstellung gleich doppelt abgesichert.Wie bereits durchgeschienen sein dürfte, ist die NVMe SSD dank ihres M.2-Formfaktors auch mit den Warum sich eine zusätzliche SSD für die PS5 besonders lohnt , verraten wir an anderer Stelle. Hierbei empfehlen wir euch allerdings, auf einen, der für eine wirksame Wärmeableitung sorgt, zurückzugreifen.Für Konsoleros, die allem voran auf der PlayStation 5 spielen, hat der Versandhausriese aber neben der schnellen NVMe SSD von Seagate noch weitere passende Angebote. Beispielsweise findet ihr hier aktuell einenergattern könnt.