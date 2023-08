Amazon: Nützliche PS5 Medienfernbedienung im Angebot um fast die Hälfte reduziert

Amazon: Die Medienfernbedienung der PS5 könnt ihr im Angebot gerade besonders günstig ergattern

Zusammen mit derhat Sony eine Reihe vonauf den Markt gebracht, das eure Erfahrung mit der PS5 sogar noch besser machen soll. Einfindet ihr nun imvonbesonders günstig.Konkret geht es hierbei um die, oder auchgenannt. Sie bietet eine elegante Lösung für den nahtlosen Übergang zwischen spaßigenund spannendem. Und mit dem Deal des Versandhausriesen zahlt ihr aktuell nur etwas mehr als die Hälfte ihres ursprünglichen Preises.Mit ihrem intuitiven Layout bietet die PlayStation 5 Medienfernbedienung euch ein wahrhaft. Ganz gleich, ob ihr einen Film pausieren, die Lautstärke regeln oder zur nächsten Folge eurer Lieblingsserie springen wollt: Die Media Remote sorgt dafür, dassnur einen Tastendruck entfernt sind. Natürlich könnt ihr eure PS5 aber auch mit ihr ein- und ausschalten und euch durch ihrehangeln, ohne dabei einen Controller in die Hand nehmen zu müssen. Mit dem Angebot von Amazon spart ihr gerade etwa 15 Euro im Vergleich zu ihrervon 34,99 Euro:Eine der herausragenden Eigenschaften des, auch in den überauf Amazon gelobten, Gadgets ist seine Kompatibilität. Die Medienfernbedienung wurde zwar in erster Linie für die PS5 entwickelt, kann aber dank ihres eingebautenauch dieund dieeiner ganzen Reihe vonregeln. Das bedeutet, ihr habtauf dem Wohnzimmertisch liegen und erfreut euch an einem optimierten, übersichtlichen Entertainment-Setup in euren eigenen vier Wänden.Wenn ihr die PlayStation 5 Media Remote bislang nicht auf dem Schirm gehabt haben solltet, ist jetzt vermutlich der richtige Zeitpunkt, sie in die Sammlung eures Konsolen-Zubehörs aufzunehmen – insbesondere angesichts der Funktionalität und des, den sie Nutzern der Next-Gen-Konsole aus dem Hause Sony bietet.Nutzt ihr eure PS5 sogar als zentrales Element eurer Entertainment-Ecke und wechselt dabei häufig zwischen Spielen und anderen Inhalten hin und her, dürfte die Medienfernbedienung also eine durchaus lohnende Ergänzung sein. Wer hingegen noch nach dem passenden Gegenstück in Form einessucht, der dürfte mit dem, fündig werden.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.