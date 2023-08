Amazon: Samsung Odyssey Gaming-Monitor mit 27 Zoll, WQHD & 165 Hz im Tiefstpreis-Angebot

Amazon: Samsung Odyssey G51C – Gaming-Monitor mit 27 Zoll und cleveren Features zum Tiefstpreis sichern

Wer noch nach einem günstigen Einstieg in den Bereich dersucht, braucht sich dank des aktuellenvonnicht länger zieren. Hier bekommt ihr einen starkenmitvon Samsung, der obendrein sogar noch überzeugende Features hinsichtlich seiner Bildwiederholfrequenz oder HDR mit sich bringt.Bei seinem verbauten Panel setzt derauf die VA-Technologie, während seine Bildwiederholfrequenz bei flottenliegt. Damit ist er ideal geeignet, wenn ihr abseits spannender Singleplayer-Spiele auch kompetitive Titel wieoderregelmäßig über euren Bildschirm laufen lasst.Für die schnelleren Spiele ist selbstredend auch eine, die bei dem Samsung Gaming-Monitor bei gerade einmal einer Millisekunde liegt, ebenfalls ein riesiger Vorteil. Das verbaute VA-Panel sorgt mit einer Auflösung vonPixeln, einemvon 300 Candela pro Quadratmeter und einem Konstrastverhältnis von 3.000:1 stets für lebendige Bilder und satte Farben. Im Amazon-Angebot bekommt ihr den Odyssey G51C nun – Preisvergleichsportal Geizhals zufolge – zum bisherigenUnterstützt wird die kristallklare Bildqualität dabei von feinstem, das euch eine atemberaubende Grafik mit unglaublichenundverspricht. So erwarten euch fast schon, die dank tiefer Schwarz- und strahlender Weißwerte und der ohnehin hohen Auflösung des Bildschirms kein Detail verborgen lassen.Selbstverständlich ist mitauch an eine variable Synchronisierungsrate der Bildwiederholfrequenz gedacht. Obendrein genießt ihr den augenschonenden Eye Saver Modus, der belastendereduzieren soll, ebenso wie die-Technologie, die kontinuierlich lästiges Bildschirmflackern bereinigen soll.Bei seinensetzt der Samsung Odyssey G51C auf zwei HDMI 2.0- sowie eine DisplayPort 1.2-Schnittstelle. Und auch ausSicht kann der Gaming-Monitor dank einiger Optionen, was die Verstellbarkeit seiner Höhe und seiner Neigung angeht, vollends überzeugen. Wer seinem Setup hingegen lieber ein Speicherplatz-Upgrade bescheren möchte, der wird aber ebenfallsDie mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.