Amazon: Dead Space Remake für die PS5 im günstigen Tiefstpreis-Angebot

des Jahres, der auch in unserem

Dead Space Remake für die PS5: Mit dem Amazon-Angebot könnt ihr über ein Drittel des Preises sparen

Nachdem unsim Jahre 2008 ein nahezu bahnbrechendes Action-Horror-Spiel vor die Tür setzte, durfte sich eben jenes erst zu Anfang diesen Jahres über einefreuen. Die Rede ist natürlich vomund das bekommt ihr im aktuellenvonjetzt für diezum Tiefstpreis.Mit dem Deal des Versandhausriesen können PlayStation 5-Besitzer auf den wohl stärkstendurch die Bank weg überzeugen konnte, fastsparen. Wer auf eine günstige Gelegenheit gewartet hat, Weltraumtechnikerin der Neuauflage des Sci-Fi-Schockers erneut über die Schulter zu schauen, sollte zuschlagen.Sowohl technisch als auch aus spielerischer Sicht haben die Entwickler derbeim Dead Space Remake an den richtigen Schrauben gedreht, nach wie vor weiß der Titel aber, mit seinenund einem wahrenFans der Reihe an seine originale Fassung zu erinnern. Dennoch überzeugt das Remake vor allem mit seiner, seinemund einigen. Bei Amazon zahlt ihr Preisvergleichsportal Geizhals zufolge gerade denfür die PS5-Fassung:Nach einer ausführlichen und stark erzählten Einführung in dievon Dead Space werdet ihr mit der Aufgabe betraut, daszu enthüllen. Dabei wandelt ihr durch die mit viel Liebe zum Detail gestalteten,, die mit ihrer unheimlicheneine Atmosphäre schaffen, die euch das Blut in den Adern gefrieren lassen soll.Im Rahmen des, aber immerstellt ihr euch also dem Albtraum an Bord der USG Ishimura, während ihr nach eurer geliebten, aberPartnerin sucht und euch durch die feindlichenmit einer Vielzahl an verschiedensterschnetzelt.Abgesehen vom Dead Space Remake gibt es im Angebot des Versandhauses aber– sowohl für PlayStation 5- als auch für Xbox Series X|S-Besitzer –. Gerade für Sonys Next-Gen-Konsole bekommt ihr aktuell obendrein einzu finden. Und wem bei all den neuen Blockbustern, die uns in diesem Jahr noch erwarten, der Speicherplatz ausgeht,Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.