Amazon: Disney Illusion Island für Nintendo Switch schon kurz nach Release stark reduziert

Disney Illusion Island: Mit dem Angebot von Amazon spart ihr schon kurz nach Release satte 25 Prozent

Wer Lust darauf hat, auf derin Disneys brandneues Abenteuer mit Micky und seinen Freunden einen Blick zu werfen, bekommt mit dem aktuellenvoneine günstige Gelegenheit geboten.Schon kurz nach Release gibt esfür den Handheld-Hybriden zum bisherigen Tiefstpreis um 25 Prozent reduziert. Doch worum geht es im Spiel überhaupt?Im Rahmen eines handgezeichneten Animationsfilms, der von originaler Orchester-Filmmusik und authentischen Stimmen untermalt ist, erwartet euch mit Disney Illusion Island ein witzigesfür die gesamte Familie. Ihr erkundet die, während ihr nach den drei mystischen Büchern sucht und die Welt vor dem drohenden Unheil, dessen Geheimnissen ihr auf die Schliche kommen müsst, bewahrt. Mit dem Angebot von Amazon zahlt ihr den bisherigenund spart ein Viertel gegenüber der UVP des amerschienenen Nintendo Switch-Hits:Dabei steht es euch frei, eurenfrei zu wählen, während ihr über die wunderschöne, aber mysteriöse Insel hüpft, rennt, schwingt oder schwimmt. Dabei trefft ihr nicht nur auf, sondern dürft euch auch auf optischer Ebene an denvon Disney Illusion Island erfreuen.Auch hinsichtlich seineshat die Switch-Neuerscheinung einiges zu bieten, so schaltet ihr beispielsweise mit jedem Charakterim Laufe des Spiels frei, versucht euch an waghalsigen Herausforderungen in klassischer Jump’n’Run-Manier, löstund tretet ingegen rabiate Bossgegner an.Und da geteilter Spaß doppelter Spaß ist, könnt ihr in Disney Illusion Island sogar immit bis zu drei Freunden die Insel Monoth gemeinsam erkunden, wobei ihr euch coolezunutze machen könnt, um ein noch abwechslungsreicheres Abenteuer auf der Nintendo Switch zu erleben. Wem der Zeichentrick-Spaß zu harmlos ist, findet aber mit dem– zu einem ebenfalls günstigen Preis.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.