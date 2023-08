Amazon: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti von ASUS im Tiefstpreis-Angebot

Amazon: Ideal für Gaming in WQHD - Die Nvidia GeForce RTX 3060 Ti von ASUS bekommt ihr gerade zum Tiefstpreis

*ANZEIGE: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti von ASUS für 329,90 Euro bei Amazon kaufen.

Ersparnis (gegenüber ihrem alten Preis): 43 Euro

Wolltet ihr schon immer den Sprung in den Bereich deswagen, euch mangelte es aber bislang nicht nur an leistungsstarker Hardware, sondern auch dem bitter benötigten Kleingeld? Dann hatdas perfektefür euch: Hier gibt es jetzt eine bestens geeignetezum Tiefstpreis.Konkret ist die Rede von der, die den Ansprüchen von Spielern, die künftig in kristallklarerzocken möchten, problemlos gerecht werden dürfte. Klar, wer sich einen modernen Highend-zusammenbauen möchte, greift wohl in ein höheres Regal. Aber die 3060 Ti stellt auch jetzt noch eine ausgezeichnete Kombination ausunddar, auf die sich ein Blick lohnt.Bei der Nvidia GeForce RTX 3060 Ti handelt es sich, wie bereits angeschnitten, um einvon Hersteller ASUS. Sie ist mit einemvon ganzen acht Gigabyte GDDR6X ausgestattet und bringt eine standardmäßigevon 1.410 Megahertz mit. Imerreicht sie hierbei Werte von bis zu 1.696 MHz. Mit dem Angebot von Amazon zahlt ihr, Preisvergleichsportal Geizhals zufolge, den bisherigen Tiefstpreis für die Grafikkarte, wobei ihr gegenüber der Konkurrenz und ihrem letzten Preis fastsparen könnt:So zahlt ihr etwas mehr als 300 Euro für eine Grafikkarte, die noch vor rundzur aktuellen Baureihe von Nvidia zählte – im Rampenlicht der leistungsstärkeren Karten wie der RTX 3090 allerdings nicht die ihr gebührende Beachtung fand. Für die idealeder GeForce RTX 3060 Ti sorgen die beiden großen Axial-Lüfter, die hier verbaut sind, dennoch ist die Karte recht kompakt gehalten und dürfte in nahezupassen.Auch was dieangeht, lässt das ASUS-Modell der RTX 3060 Ti kaum einen Wunsch offen: Sowohl ein HDMI 2.1-Anschluss als auch drei DisplayPort 1.4a-Anschlüsse sind vorhanden. So genießt ihr auf einem geeigneten Monitor feinste Spielekost mitund modernsten-Features, ohne, dass euer PC direkt schlapp macht. Zum Beispiel auf demzu einem günstigen Preis zu finden ist.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.