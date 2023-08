Amazon: 4K LED-TV von Philips mit 120 Hertz, HDR & Gaming-Features im Tiefstpreis-Angebot

Für Zocker und Cineasten: Den Philips PUS8808 4K LED-TV bekommt ihr auf Amazon gerade besonders günstig

Ihr seid seit einiger Zeit auf der Suche nach einem neuen Fernseher, habt aber noch kein aufregendeserspähen können? Dies ändert sich jetzt, dennbietet euch einen hochmodernenvon, der fürhervorragend geeignet ist, zuman.Erst in diesem Jahr erschienen, weiß derin vielerlei Hinsicht zu begeistern, so zum Beispiel mit seiner flotten, die beiliegt – optimal, wenn ihr mit eurer Konsole häufiger mal adrenalingeladene Titel, beispielsweise, über den Screen huschen lassen wollt.Doch damit nicht genug: Bei seiner Auflösung setzt der PUS8808, wie bereits durchgeschienen sein dürfte, auf ein kristallklares Bild mit 3.840 x 2.160 Pixeln. Dieliefert nicht nur scharfe, sondern auch lebendige und flüssige Bilder, während seine bereits angesprochene hohe Bildwiederholrate stets flüssige Bewegungen und Klarheit garantiert. In Szene gesetzt wird das ganze von Philips immersivem- eine atmosphärische Hintergrundbeleuchtung in mit diversen Modi und angepasst an das dargestellte Bild. Bei Amazon zahlt ihr Geizhals zufolge gerade den Tiefstpreis – sowohl für dasals auch das kleinere-Modell des LED-TVs:Verbessert wird euer Seherlebnis nicht nur durch die hohe Auflösung, sondern auch die modernenund-Funktionen tragen dazu bei, indem sie für besonders präzise Farbgenauigkeit, klare Kontraste und eine hohe Helligkeit sorgen. So dürft ihr euch auf Filme, Serien und Games, bei denen ihr das Bild und den Sound, wie von ihren Schöpfern vorgesehen, hautnah erlebt, einstellen.Aber apropos: Hier weiß der 4K-TV von Philips wirklich zu glänzen, bringt er doch nicht nur zwei-Anschlüsse mit, sondern hat auch noch geniale Features wieundmit im Gepäck, sodass für eine niedrige Latenz und eine variable Bildsynchronisation garantiert ist.wie Netflix, Amazon Prime, Disney+ oder eine YouTube-App sind natürlich ebenso vorhanden.Wer sich ernsthaft nach einem Fernseher sucht, der nicht nuran die Bildqualität gerecht wird, sondern obendrein mit seinen starken Features auch noch Gamer-Herzen glücklich macht, dürfte mit dem 4K LED-TV von Philips einen wahren Glücksgriff landen. So seid ihr beispielsweise, wenn es im November zurück aufs Schlachtfeld geht – dennzu denund mehr.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.