Amazon: AOC Gaming-Monitor mit 27 Zoll, 144 Hertz & WQHD zum Tiefstpreis im Angebot

Den AOC WQHD Gaming-Monitor mit starken Features bekommt ihr bei Amazon gerade besonders günstig

Das großflächige Angebot an Gaming-Monitoren kann schnell einmal erschlagend wirken, zu vielfältig sind die Auswahlmöglichkeiten, zu verschieden die Anforderungen. Wenn ihr nach einem günstigen Komplettpaket sucht, bei dem das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, seid ihr bei Amazon und dem Hersteller AOC aber genau richtig.Hier gibt es den, einenBildschirm, der darüber hinaus mit seinerund einer, die perfekt für kompetitive Titel wieodergeeignet ist, zu überzeugen weiß. Mit dem Deal des Versandhausriesen zahlt ihr gerade einen Tiefstpreis von nicht einmal 200 Euro für das Modell.Der AOC Q27G2U/BK verfügt über ein 27-Zoll-Display mit einer-Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln. Seine Bildwiederholfrequenz vonsorgt für ein flüssiges Gameplay und reduziert die Verzögerungen und Ruckler, die bei niedrigeren Bildwiederholfrequenzen auftreten können. Außerdem sorgt die-Technologie für beeindruckende Betrachtungswinkel und satte, kräftige Farben. Bei Amazon bekommt ihr den günstigen Gaming-Monitor, Vergleichsportal Geizhals zufolge, gerade zum ungeschlagenenHinzu kommt eine geringe Reaktionszeit von nur einer Millisekunde sowie die-Technologie aus den Reihen des Grafikkartenherstellers AMD, wodurch lästige Lags dank einer variablen Bildsynchronisierung der Vergangenheit angehören dürften. Selbstredend bietet er auch einige, so ist er nicht nur höhenverstellbar, sondern auch bis zu einem gewissen Grad dreh- und neigbar.Bei seinensetzt AOC auf zwei standardmäßige HDMI 2.0- sowie einen DisplayPort 1.2-Anschluss. Hinzu kommen einige individualisierbareund ein schmales, modernesfür eine möglichst minimale Ablenkung an der „ultimativen Kampfstation“, wie der Hersteller schreibt. Seid ihr lieber an der Konsole vor einem mächtigeren Fernseher zugange, empfehlen wir euch einen Blick auf den großenfindet und der ebenso starke Features im Gepäck hat.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.