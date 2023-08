Amazon: Corsair HS55 Wireless Core Gaming-Headset im Angebot über ein Drittel günstiger

Bei Amazon gibt es das starke Corsair HS55 Wireless Core Gaming-Headset gerade besonders günstig

Im Bereich dergibt es nur wenige Marken, die die Aufmerksamkeit der Spieler so sehr auf sich ziehen wie. Mit einem Ruf, der auf Qualität und Leistung beruht, stehen die Produkte des Herstellers oft auf den Wunschlisten von Hobby-Gamern und erfahrenen Enthusiasten. Imvonbekommt ihr nun ein exzellentes Modell zum Tiefstpreis.Konkret geht es um das, das einen ausgewogenen Kompromiss zwischenundbieten soll. Wie Corsair dies gelingt, verrät ein Blick auf die technischen Spezifikationen des günstigen Gaming-Headsets.Das HS55 Wireless Core ist nicht einfach nur ein weiteres Headset auf dem Markt, sondern es steht gleichzeitig sinnbildlich für Corsairs Anspruch, immersive Audioerlebnisse zu bieten. Mit seinem-Formfaktor verspricht es ausgiebigen Komfort – selbst bei längerer Nutzung. Die kabellose Verbindung übersorgt selbstredend dafür, dass ihr nicht einen Fleck gebunden sind, was eine flexiblere Spiel- oder Audiosession ermöglicht. Und mit dem Amazon-Angebot zahlt ihr gerade Geizhals zufolge den historischenAußerdem kann sich auch das integrierte Mikrofon, das fürzertifiziert und mit Spielekonsolen wie derund oder der älterenkompatibel ist, sehen lassen und unterstreicht seine Vielseitigkeit.Derdes Headsets liegt zwischen 20 Hertz und 20 Kilohertz für die Kopfhörer beziehungsweise 100Hz bis 10kHz für das omnidirektionale Mikrofon, das eine Flip-to-Mute-Funktion mit sich bringt. Der 50-mm-Audiotreiber verspricht eine tiefe, die sicherstellt, dass ihr selbst das kleinste Klangdetail wahrnehmen könnt, egal ob inmitten einer intensiven Spielsituation oder beim Hören eures Lieblingssongs.Ansonsten ist noch erwähnenswert, dass ihr das Gaming-Headset von Corsair spielend leicht über die praktische und einfach zugänglicheblitzschnell bedienen könnt. Auch die Kontrolle über Nebengeräusche oder die Equalizer-Voreinstellungen habt ihr so jederzeit mit einem Handgriff. Wer nicht nur seinen Ohren, sondern auch seinen Augen etwas Gutes tun möchte, findet mit dem, den ihr ebenfalls zum Tiefstpreis bekommt.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.