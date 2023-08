Amazon: Schnelle Samsung 980 Pro NVMe SSD mit 2 TB zum starken Preis im Angebot

Amazon: Samsung 980 Pro – Schnelle NVMe SSD mit 2 TB im Angebot besonders günstig

Die Preise der besonders schnellenbefinden sich im freien Fall. Nachdem am Prime Day vor wenigen Wochen bereits einige Händler neue Tiefstpreise ausriefen, gibt es auch danach immer mal wieder aufregende. So auch aktuell auf, wo ihr ein starkes Modell vonmit satten zwei Terabyte Speicherplatz jetzt zum Schnäppchenpreis bekommt.Ganz konkret geht es um die, die als eine der flottesten SSDs des Herstellers lediglich noch von ihrem Nachfolger, der 990 Pro, geschlagen wird, was ihre Geschwindigkeit anbelangt. Mit dem Deal des Versandhausriesen nähert sie sich in zielsicheren Schritten der– Versand bereits inklusive.Dank der, auf welche die Samsung 980 Pro vertraut, kann sich die flinke NVMe SSD problemlos mit den schnellsten Modellen auf dem Markt messen. Ihrevon stolzen 7.000 Megabyte pro Sekunde, ebenso wie ihrevon 5.000 MB/s helfen euch nicht nur, auf eurem PC oder eurer PS5 lästigen Ladenzeiten den Kampf anzusagen. Auch für anspruchsvolleeignet sie sich perfekt. Im Amazon-Angebot bekommt ihr sie gerade fast zu ihrem bisherigen Spitzenpreis geboten:Preisvergleichsportal Geizhals zufolge lag derfür die Samsung 980 Pro bis heute bei 112,13 Euro. Nachdem Amazon diesen kurzfristig mit dem aktuellen Angebot drücken konnte, zog auch Anbieternach. Hier bekommt ihr die NVMe SSD sogar noch ein paar Euro günstiger – vorausgesetzt, ihr nutzt den Gutschein-CodeSolltet ihr damit planen, sie für eurezu verwenden, organisiert ihr euch idealerweise einen passenden, um eine optimale Wärmeabfuhr zu gewährleisten. Wer sich nicht um eine zusätzliche Lösung kümmern möchte, findet die Samsung 980 Pro aber bereits mit dem benötigten verbauten Wärmeverteiler ebenfalls beim Online-Versandhaus.Dank desdürftet ihr sowohl auf derals auch auf eurembestens gerüstet sein, wenn es uns im November zurück aufs Schlachtfeld zieht:könnt ihr schon jetzt bei Amazon vorbestellen – und wir verraten euch alles zu den Editionen, Preorder-Boni und mehr.