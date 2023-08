Amazon: Sony Inzone H9 - Kabelloses Gaming-Headset jetzt um 100 Euro reduziert

Amazon: Starkes Sony Inzone H9 Wireless Gaming-Headset im Angebot jetzt 100 Euro günstiger

Seid ihr aktuell auf der Suche nach einem, das eure liebsten Games auf deroder demnoch lebendiger wirken lässt? Dann findet ihr imvongenau das richtige, denn hier gibt es einen starken-Vertreter gerade deutlich günstiger.Mit demseid ihr nicht nur für eure Singleplayer-Abenteuer, die ihr beispielsweise imerlebt, bestens gerüstet. Die kristallklare Klangqualität des Wireless-Headsets eignet sich auch ideal für kompetitive Titel wieund Co. auf dem Computer.Der hervorragende Sound des Sony Inzone H9 wird durch dienoch einmal beflügelt. Hinzu kommt der erstklassige, der selbst nach ausgiebigen Spiele-Sessions dafür sorgt, dass das Gaming-Headset nicht unangenehm auf eure Ohren oder eure Schläfen drückt. Dies ist allein anhand der, mit der es daherkommt, spürbar. Mit dem Angebot von Amazon verfehlt ihr Preisvergleichsportal Geizhals gerade nur knapp den Tiefstpreis – spart aber immer noch ganzeim Vergleich zu seiner UVP:Zu seinem Komfort zählt natürlich auch dieFreiheit, die ein ganzes Maß an Flexibilität beim Zocken bietet. Trotzdem genießt ihr eine vergleichsweise niedrige Latenzzeit zwischen der Soundquelle des Spiels und dem Soundausgang des Headsets, denn es setzt auf eine. Ihr könnt es zudem auch mit eurem Smartphone über Bluetooth verbinden, um während des Spielens telefonieren zu können.Seineverspricht dabei stolze 32 Stunden bis zur nächsten, schnellen Aufladung, die sogar während des Spielens möglich ist – nicht nur auf der PlayStation 5, sondern auch für PC-Spieler ein schlagfertiges Argument. Nebenbei könnt ihr verschiedene, zum Beispiel hinsichtlich seiner Lautstärke, auch direkt am Headset selbst vornehmen und dabei sogar zwischen Chat- und Spielsound wechseln. Hinzu kommt eine, mit der noch mehr Feintuning möglich ist.Optisch macht das Sony Inzone 9H mit seinerFarbgebung und seinen blauenebenfalls einiges her. Gepaart mit den genannten Vorteilen handelt es sich also um ein Gaming-Headset der Extraklasse, für welches sich sein etwas höherer Anschaffungspreis lohnen dürfte. Solltet ihr noch nach einem passenden Gegenstück für eure Augen statt eure Ohren suchen, werdet ihr mit dem großengibt, aber ebenso fündig.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.