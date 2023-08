Amazon: 32 Zoll Gaming-Monitor von LG mit WQHD & 240 Hertz im Angebot zum Tiefstpreis

Amazon: Den LG UltraGear 32GQ85X-B Gaming-Monitor gibt es jetzt so günstig wie noch nie

Wer seinen Augen etwas Gutes tun möchte, der bekommt mit dem aktuellenvonjetzt eine günstige Gelegenheit: Einen riesigen, der eine kristallklare-Auflösung sowie eine besonders schnelle Bildwiederholfrequenz mitbringt, gibt es gerade zum historischenzu ergattern.Konkret ist die Rede vom– einem, der konzipiert für Gamer einige spannende Funktionen an den Tisch bringt. Seine bemerkenswerte Ausgewogenheit zwischenundmachen ihn zu einer hervorragenden Wahl, vor allem, wenn es um kompetitive Titel wieodergeht. Aber auch für Singleplayer-Fans bietet er ideale Voraussetzungen.Der LG 32GQ85X-B ist mit einer Reihe von Features ausgestattet, die sowohl für Gamer als auch für Content Creator und diejenigen, die es noch werden wollen, geeignet sind. Das WQHD-Display misst eine stolzevon 31,5 Zoll und sorgt mit einervon 2.560 x 1.440 Pixeln für gestochen scharfe Bilder. Dievon einer Millisekunde und eine flottevon bis zu 260 Hertz garantieren eine flüssige Darstellung, die in rasanten Spielsituationen entscheidend ist. Bei Amazon bekommt ihr den Gaming-Monitor der Extraklasse jetzt zum bislang besten Preis:Der LG 32GQ85X-B ist jedoch nicht nur für diejenigen gedacht, die sich einen Wettbewerbsvorteil beim Spielen verschaffen wollen. Mit seinemund der Unterstützung voneignet er sich hervorragend für professionelle Anwendungen in den Bereichen des Grafikdesigns, der Videobearbeitung und anderen, in deneneine entscheidende Rolle spielt. Die 10-Bit-Farbtiefe, mit der 1,07 Milliarden Farben dargestellt werden können, verleiht dem visuellen Erlebnis eine zusätzliche Intensität – lebendige und naturgetreue Farbtöne vorprogrammiert.Ein weiteres Merkmal, welches das Modell so vielseitig macht, ist die, die sowohl mit NVIDIAs- als auch AMDs-Lösung kompatibel ist. So kann sich der Gaming-Monitor unabhängig von der Wahl eurer GPU an sie anpassen, um ein noch nahtloseres Spielerlebnis ohne Screen Tearing zu bieten. Auch seinund diesind erwähnenswert: Der LG 32GQ85X-B kommt mit einer blendfreien, matten Oberfläche, die bei langen Spiel- oder Arbeits-Sessions von Vorteil ist.Der Bildschirm von LG profitiert außerdem von einer flimmerfreien Hintergrundbeleuchtung und einem Blaulichtfilter, der diereduziert und so für ein angenehmeres Seherlebnis sorgt. Seid ihr noch immer nicht überzeugt, findet ihr mit dem wesentlich günstigeren, aber eine attraktive Alternative.