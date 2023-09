Amazon: PS Plus-Abonnement noch vor der Erhöhung zum alten Preis sichern

Amazon: Holt euch noch bis zum 6. September das PS Plus-Abonnement zum günstigeren Preis

Nachdemvor wenigen Tagen erklärte, man wolle in Kürze dienach oben schrauben, sehen sich nun viele Spieler steigenden Kosten für die Mitgliedschaft gegenübergestellt. Doch wenn ihr euch beeilt, bekommt ihr beinoch für kurze Zeitzu den ursprünglichen Konditionen.Die nicht unbeachtliche Preiserhöhung dürfte die meisten PS Plus-Mitglieder in dieser Woche überrascht haben, immerhin schlägt sie selbst beim günstigsten Angebot mit einerzu Buche. Nutzt also lieber die letzte Gelegenheit, ehe euch schon ab derdie angepassten Abogebühren erwarten.Die von Sony im Laufe dieser Wochegreift weltweit bereits ab dem. Konkret könnt ihr euch also nur noch bis zum kommendenein Abonnement zumvon 59,99 Euro für dassichern. Auch den beiden ohnehin teureren Angeboten geht es an den Kragen: So zahlt ihr künftig für diegute 26 Euro mehr im Jahr, während es beimsogar stolze 32 Euro jährlich sind, die zusätzlich anfallen. Bei Amazon bekommt ihr PS Plus zumindest für ein paar Tage aber noch günstiger:Zwar mag es sich auf das ganze Jahr gesehen wie eine drastische Erhöhung wirken, fairerweise muss man aber sagen, dass man sich mit der Erhöhung auf diefür das Abonnement um einen Preis zwischen einem und etwa drei Euro in einem vergleichbaren Rahmen bewegt.Neben den bekannten Streaming-Anbietern, die in der Vergangenheit bereits regelmäßiger mit Preiserhöhungen auf sich aufmerksam machten, gab es den konkreten Fall auch jüngst im Gaming-Bereich zu beobachten. Erst vor wenigen Monaten hobdienämlich ebenfalls an. Wer sich für eine solche Mitgliedschaft entscheidet, profitiert aber auch bei Sony von massiven Vorteilen: Wie immer genießt ihr schon mit dem günstigsten der drei Pakete von PlayStation Plus, den sogenannten