Amazon: Ganze 100 Euro günstiger - Sonys PS5 im Angebot stark reduziert

Amazon: Auf die PS5 könnt ihr im Angebot gerade für eine kurze Zeit ganze 100 Euro sparen

Lang gezählt sind die Tage der Konsolenknappheit, endlich darf jeder, der Lust hat, Hand an deraus dem Hauseanlegen. Nachdem der Hersteller die Preise erst vor Kurzem anzog, gibt es diejetzt beiimzum absoluten Spitzenpreis.verlangt euch der Versandhausriese für eine nagelneue PlayStation 5 ab – so spart ihr im Vergleich zu ihrer unverbindlichen Preisempfehlung sogar ganzeErst vor wenigen Wochen riefen die Elektronikfachmärkteaus. Dieser lag bei rund 460 Euro, seitdem ist die PlayStation 5 aber noch einmal, wenn auch nicht wesentlich, günstiger geworden. Preisvergleichsportal Geizhals zufolge ist das aktuelle Angebot von Amazon nur etwa fünf Euro von dem bislang niedrigsten Preis entfernt – und damit die derzeit, die ihr für die PS5 finden könnt:Mit seiner Next-Gen-Konsole will Sony euch einbieten. Dafür sorgen neben einemauch ein, ebenso wie die, die sich hinter der Abdeckung der PS5 verbirgt. Wem dies noch zu wenig Platz für seine stolze Spielebibliothek ist, der hat die Möglichkeit, den Speicher mit einer zusätzlichen NVMe SSD um mehrere Terabyte zu erweitern – ohnehin einhalten. Warum sich, erklären wir euch natürlich ebenfalls.Aber apropos Zubehör: Im Lieferumfang enthalten ist selbstverständlich auch ein passendesin Form des beliebten. Dieser kommt mit fortschrittlichen Features, beispielsweise einemoder, daher. Wer es noch etwas ausgefallener haben möchte, der greift aber besser noch zumauf Herz und Nieren geprüft haben.Spielt ihr schon eine ganze Weile mit dem Gedanken, euch eine PlayStation 5 zuzulegen, dürfte jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen sein. Allzu viel Zeit solltet ihr euch für die Entscheidung aber ohnehin nicht nehmen, immerhin handelt es sich Amazon zufolge um ein. Und wenn ihr euch besonders beeilt, könnt ihr noch pünktlich zur Preiserhöhungabstauben.