Amazon: DualSense Wireless Controller für PS5 und PC im Tiefstpreis-Angebot

Besitzer einerdürften seine Vorzüge ohnehin zu schätzen wissen, aber nun bekommen auch PC-Spieler eine besonders günstige Gelegenheit, in den Genuss eines der beliebtenzu kommen. Imvonfindet ihr das Gamepad aktuell zum Tiefstpreis.Den DualSense Wireless Controller, wie Sony ihn getauft hat, gibt es beim Versandhausriesen gerade für. Egal, ob als Ergänzung für eure nächste Koop-Session, als Ersatz für euren ersten Player oder als Alternative zu Maus und Tastatur am PC: Falsch machen könnt ihr mit ihm wenig.Schon im Vorfeld der Veröffentlichung von Sonys Next-Gen-Konsole wurde viel über die coolen Features, die der DualSense Wireless Controller der PS5 im Gepäck hat, berichtet. In den späteren Tests stellte er sich dann als äußerst präzise bei seinen Eingaben heraus, während er mit seinen, einemund seinemebenfalls punkten konnte. Bei Amazon zahlt ihr, Preisvergleichsportal Geizhals zufolge, aktuell denfür den PlayStation 5-Player:Über dasund seinenkönnt ihr ganz unkompliziert über euren PS5-Controller mit euren Freunden und Teammitgliedern kommunizieren. Außerdem lassen sich über den coolenbesonders epische Gaming-Momente jederzeit aufzeichnen und umgehend mit euren Freunden teilen.Einzig und allein die, die der DualSense Wireless Controller vorweisen kann, ist ein Kritikpunkt. Dafür habt ihr aber die Möglichkeit, ihn jederzeit auch über eine Kabelverbindung zu verwenden. Solltet ihr nicht nur über den Kauf des Controllers, sondern auch dernachgedacht haben, haben wir aber ebenfalls etwas für euch: Imzu erstehen. Nicht einmal mehr 450 Euro werden so für die Spielekonsole fällig.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.