Amazon: Erstklassiger 4K OLED-TV mit 77 Zoll und vielen Gaming-Features aktuell 2.300 Euro günstiger

Amazon: Highend 4K OLED-TV von LG mit vielen Gaming-Features zum absoluten Tiefstpreis

Ihr seid es leid, euer Gaming-Erlebnis nur auf einem normalen Monitor zu genießen? Zum Glück hatgenau das richtigefür euch, denn aktuell gibt es einenzum absolutenDer gigantische Fernseher von LG besticht schon durch seine Größe von, in Kombination mit dem OLED-Panel und einerlässt er keine Wünsche mehr offen. Auch im Gaming-Bereich bringt dieser hochwertige TV viele gute Features mit, die kommende Titel wieoderzu einem noch besseren Erlebnis machen.Der LG OLED77B39LA Fernseher ist mit modernster Technologie ausgestattet und bietet ein außergewöhnliches visuelles Erlebnis. Durch sein hervorragendes 4K OLED-Display und dieerlebt ihr gestochen scharfe Bilder mit optimalen Farben.sorgt zudem für tiefste Kontraste mit perfekten Schwarz- und Weißdarstellungen. Beim Amazon-Angebot spart ihr aktuell 2.300 Euro - das ist der bisher unerreichte Tiefstpreis, wie das Vergleichsportal Geizhals zeigt:Gerade für Gamer hat der TV einige Features zu bieten, die überzeugen. Durch die Unterstützung vonundwird das Tearing des Bildschirms effektiv minimiert, um ein angenehmes Spielerlebnis zu gewährleisten. Der Game Optimizer verbessert die Spieleleistung durchundweiter, indem er die Grafik optimiert und die Latenz minimiert.Mit 4K AI Super Upscaling und 4K High Frame Rate erlebt ihr selbst bei anspruchsvollen Spielen gestochen scharfe und flüssige Bilder. Dievon nurrundet das Ganze ab und sorgt für eine extrem schnelle Bildwiedergabe und macht den Fernseher ideal für Actionspiele und sogar E-Sport. Natürlich verfügt er auch über eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz, die heutzutage schon fast Standard für gutes Gaming ist.Der LG OLED77B39LA Fernseher ist mit dem leistungsstarkenausgestattet, der durch Funktionen wie AI Picture Pro, Bilder automatisch optimiert, um die bestmögliche Darstellung von Inhalten zu gewährleisten. AI Brightness Control passt die Helligkeit an die Umgebungsbedingungen an und AI Acoustic Tuning optimiert den Sound für den Raum, in dem der Fernseher steht. Die AI Genre Selection hilft dabei, den idealen Bild- und Klangmodus für verschiedene Arten von Inhalten auszuwählen. Falls euch zudem noch die passende Konsole fehlt, gibt es aufDie mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.