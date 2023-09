Amazon: 32 Zoll 4K Gaming-Monitor von LG mit bis zu 160 Hertz zum absoluten Tiefstpreis

Amazon: Der LG UltraGear 32GQ950 4K Gaming-Monitor ist derzeit zum absoluten Bestpreis zu haben

Wenn ihr gerade auf der Suche nach einem großen Gaming-Monitor seid, hat Amazon aktuell vielleicht das passende Angebot für euch: Einen 32 Zoll LG UltraGear mit 4K-Auflösung und einer hohen Bildwiederholfrequenz zum absoluten Tiefstpreis. Dabei handelt es sich um den LG UltraGear 32GQ950 – einen hochwertigen Gaming-Monitor mit einigen interessanten Features, der neben einer hohen Auflösung auch noch über eine hohe Bildwiederholfrequenz verfügt. Dadurch eignet er sich hervorragend für optisch anspruchsvolle Titel wie das kommende Starfield, aber auch für schnelle Shooter wie Call of Duty. Werfen wir zunächst einen Blick auf die grundlegenden Spezifikationen des großen Gaming-Monitors: Der LG UltraGear 32GQ950 bietet eine Auflösung von 3.840 x 2.160 Bildpunkten, eine Reaktionszeit von einer Millisekunde und eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz, die sich durch Overclocking noch auf 160 Hz steigern lässt. Mit seinem Nano-IPS-Panel bietet der LG UltraGear 32GQ950 ein erstklassiges Gaming-Erlebnis, das durch HDR600 noch verbessert wird. Um störendes Tearing zu vermeiden, ist der Monitor AMD FreeSync und Nvidia G-Sync kompatibel und verfügt über die Adaptive Sync Technologie. Zusätzlich hellt der Black Stabilizer besonders dunkle Szenen leicht auf, während der Nano-IPS-Bildschirm die Qualität dunkler Inhalte weiter verbessert und den Betrachtungswinkel vergrößert. Im Menü des Highend-Bildschirms gibt es einige Gaming-Features. Hier kann nicht nur ein Fadenkreuz eingeblendet werden, sondern auch die aktuellen Bilder pro Sekunde können jederzeit angezeigt werden. Mit der DTS Headphone:X Funktion kann zudem das über HDMI oder DisplayPort eingespeiste Audiosignal aufbereitet und direkt über den Monitor an Kopfhörer ausgegeben werden. Das Design des UltraGear ist klar auf Gaming ausgelegt, neben einer schicken Farbgebung kommt auch eine RGB-Beleuchtung zum Einsatz. Durch den Anschluss eines entsprechenden Kabels können auf der Rückseite zwei weitere USB-Ports genutzt werden, sodass sich weitere störenden Kabel zum PC einsparen lassen. Neben der Möglichkeit, den Monitor per Vesa 100 an einem passenden Arm zu befestigen, bietet der eigene Standfuß die Option, den Monitor in nahezu alle Richtungen zu neigen und sogar um 90 Grad zu drehen.