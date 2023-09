Amazon: Gaming-Laptop im Angebot: Starkes Notebook von Lenovo kurzzeitig mit 150 Euro Rabatt sichern

Amazon: Das hat der Gaming-Laptop von Lenovo zu bieten

haben in den letzten Jahren einen enormen Aufschwung erlebt. Sie bieten nicht nur die Mobilität eines herkömmlichen Laptops, sondern auch die Leistung, die man von einem High-End-Gaming-PC erwartet. Derist ein solches Gerät.Mit einem, einemProzessor,, einerund einerGrafikkarte ist er bestens für anspruchsvolle Spiele und Multimedia-Aufgaben gerüstet. Außerdem ist er äußerst erschwinglich, da er derzeit bei Amazon mit einem Rabatt von 150 Euro verkauft wird.Der Lenovo LOQ 3i bietet eine. Unter der Haube arbeitet ein leistungsstarker Intel Core i5 Prozessor, der in zusammen mit der NVIDIA-GeForce-RTX-Grafikkarte und 16 GB Arbeitsspeicher agiert. Dieses Trio garantiert beeindruckende Gaming-Erlebnisse und sorgt für flüssige Framerates, die jedes Spiel zum Genuss machen.Doch: Das 15,6-Zoll Full-HD-Display sticht mit einer Bildwiederholrate von 144 Hz hervor. Dies ermöglicht ein besonders flüssiges Spielerlebnis und minimiert Bewegungsunschärfe, sodass ihr immer den Überblick behaltet.Ein weiteres Highlight ist dasdes Gaming-Laptops. Dank innovativer Technologie und mehreren Lüftern bleibt der LOQ 3i selbst bei intensiven Sessions angenehm kühl und liefert stets die optimale Leistung, ohne ins Schwitzen zu geraten. Und wenn es um Speicherplatz geht, wird euch die 512 GB NVMe-SSD begeistern, die für blitzschnelle Ladezeiten eurer Spiele und Anwendungen sorgt.Abgerundet wird das Lenovo-Notebook durch einDas schlanke Gehäuse, gefertigt aus hochwertigen Materialien, verleiht dem ihm nicht nur eine ansprechende Optik, sondern macht ihn auch robust genug für den mobilen Einsatz.Mit demkönnt ihr zudem euer Gaming-Erlebnis individuell optimieren und das Beste aus eurem Gerät herausholen. Und als besonderes Extra erhaltet ihr eine dreimonatige Game Pass Ultimate Mitgliedschaft, mit der ihr Zugriff auf eine Vielzahl von Spielen habt.Das Beste ist, dass ihr euch denkönnt. Das Angebot lohnt sich, denn derzeit ist er bei keinem anderen Händler günstiger erhältlich. Beachtet, dass sichundjederzeit ändern können. Solltet ihr euch den Lenovo LOQ 3i sichern wollen, solltet ihr deshalb nicht zu lange warten.