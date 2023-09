Amazon: Die beliebteste SSD von Crucial mit 2 TB zum absoluten Tiefstpreis

Die am besten bewertete Crucial NVMe-SSD im unschlagbaren Angebot auf Amazon

Ihr seid aktuell auf der Suche nach schnellem Speicher für euren Gaming-PC? Dann hatdas perfektefür euch: Die meistverkaufte Crucial SSD zumDabei handelt es sich um die, aktuell befindet sie sich in dender meistverkauften SSDs auf Amazon. Dabei ist die zwei Terabyte-Variante gerade so günstig wie noch nie, aber auch einige andere Größen sind rabattiert.Auf dem Amazon-Marktplatz erfreut sich die Crucial P3 Plus großer Beliebtheit. Die NVMe-SSD überzeugt mit hervorragenden Leistungsdaten wie einer Lesegeschwindigkeit vonpro Sekunde und einer Schreibgeschwindigkeit vondank der leistungsstarken PCIe Gen4-Architektur. Aktuell spart man bei der 2 TB-Version satte 24 Prozent, womit die Festplatte laut dem Vergleichsportal Geizhals zumzu haben ist.Neben den hohen Geschwindigkeiten der SSD wirbt der Hersteller besonders mit der Langlebigkeit der Festplatte. Die Lebensdauer liegt bei mehr als, was bedeutet, dass ihr nach dem Kauf einer Crucial P3 Pro für eine lange Zeit Freude an ihr haben solltet. Die P3 Pro kann sich sehen lassen, wenn man den Rezensionen auf Amazon Glauben schenkt: Mehr alsundbringen sie auf Platz 7 der meistverkauften SSDs des Online-Versandhauses.Durch immer größer werdende Spiele, wie beispielsweise das kürzlich erschienene, wird es in Zukunft wohl unumgänglich sein, den eigenen Speicher stark zu erweitern. Wenn ihr also mehr als fünf oder sechs Spiele gleichzeitig auf eurem PC installiert lassen wollt, solltet ihr auf jeden Fall zu einer SSD mit einer Kapazität von mindestens 2 TB greifen. Neben dem unschlagbaren Angebot für die Crucial P3 Plus gibt es beizum Bestpreis.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.