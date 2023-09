Amazon: Starke RTX 3070 Ti mit 8GB GDDR6X von Zotac im Angebot

Amazon: Top-Preis-Leistungs-Verhältnis - Die Nvidia RTX 3070 Ti von Zotac gibt es gerade für unter 500 Euro

Wenn euch die aktuelle Grafikkartengeneration noch zu teuer ist, ihr aber trotzdem langsam ein Upgrade für eurenbraucht, hatgerade das passendefür euch: Eine starke, vergleichbar mit einer Radeon RX 7700 XT, für rund 450 Euro.Es handelt sich um die Zotac Gaming GeForce, die sich hervorragend zum Spielen inund sogar ineignet. Die Karte ist besonders empfehlenswert für den Bau eines Mittelklasse-PCs oder für diejenigen, die ein günstiges Upgrade mit einem gutensuchen.Dasder Nvidia GeForce RTX 3070 Ti von Zotac erfreut sich schon seit seinem Erscheinen großer Beliebtheit. Ausgestattet mit acht Gigabyte GDDR6Xund einervon 1575 Megahertz, die imsogar noch auf 1770 Mhz steigt, bringt sie solide Gaming-Performance mit. Laut dem Vergleichsportal Geizhals zahlt ihr im aktuellen Angebot von Amazon nur knapp 30 Euro mehr als zumDie Karte verfügt natürlich über die, die alle Modelle seit der 20er-Reihe mit sich bringen. Zusätzlich ist sie mitausgestattet, um bessere Kühlung zu gewährleisten. Dersorgt dabei für komplett ausgeschaltete Lüfter beim Unterschreiten bestimmter Temperaturen, beispielsweise im Office-Betrieb. Mit den Tensor Cores der dritten Generation, schafft die Grafikkarte mehr Leistung im Bereich des, eine Technologie, die Bilder in niedrigerer Auflösung rendert und sie anschließend hochskaliert. Dadurch kann Leistung eingespart werden, um höhere Frameraten zu erreichen.In Sachen Optik weiß die Nvidia GeForce RTX 3070 Ti von Zotac ebenfalls zu überzeugen, in schlichtem Grau gehalten und mit drei Kühlern ausgestattet wirkt sie auf den ersten Blick nicht zu überladen und passt, abgesehen von der Größe, in fast jedes Gaming-Setup. Zusätzlich ist die Karte mitausgestattet und besitzt eine, die ebenfalls mit RGB bestückt ist. Durch die Spectra Software des Herstellers Zotac, kann die Farbgebung der LEDs so genaustens an den Rest des Computers angepasst werden. Solltet ihr nach dem Kauf der Grafikkarte noch etwas Geld übrighaben,, mit dem ihr die Leistung der 3070 Ti perfekt ausnutzen könnt.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.