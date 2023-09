Amazon: Gaming-Maus so günstig wie nie - Logitech G502 X Plus mit 70 Euro Rabatt sichern

Logitech G502 X Plus: Eine Gaming-Maus mit starkem Preis-Leistungs-Verhältnis

sind mehr als nur ein weiteres Zubehörteil für denoder. Sie sind ein entscheidendes Werkzeug, das den Unterschied zwischen einem durchschnittlichen und einem herausragenden Spielerlebnis ausmachen kann. Eine gute Gaming-Maus bietet eine höhere, schnellereund eine bessere Ergonomie.Ein Beispiel hierfür ist die. Ausgestattet mit dem Gaming-Sensor Hero 25K, der Lightspeed-Technologie und der Lightsync RGB-Beleuchtung ist sie ein Muss für jeden passionierten Gamer. Zudem ist sie derzeit beizu einem neuenerhältlich. Gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung spart ihrDie Logitech G502 X Plus ist mitausgestattet. Diese optisch-mechanischen Hybridschalter garantieren nicht nur Schnelligkeit und Zuverlässigkeit, sondern auch eine präzise Bedienung, was besonders bei langen Spielsessions von Vorteil ist. Hinzu kommt die Lightsync-RGB-Beleuchtung mit acht LEDs, die individuell eingestellt werden kann und sich dynamisch an das Spielgeschehen anpasst. Die Batterieoptimierung durch aktive Spielerkennung sorgt für einevon bis zu 120 Stunden. So könnt ihr länger spielen, ohne euch Gedanken ums Aufladen machen zu müssen. Sollte der Akku doch einmal zur Neige gehen, könnt ihr sie einfach auf Kabelbetrieb umsteigen.Doch damit nicht genug: Die Lightspeed-Technologie sorgt für eine erstklassige Verbindung zwischen Maus und PC und übertrifft mit einer umschnelleren Reaktionszeit sogar die Vorgängermodelle. Für die nötige Präzision sorgt der Gaming-Sensor Hero 25K, der ohne Glättung, Filterung oder Beschleunigung bis in den Submikrometerbereich genau arbeitet. Ihre maximale Auflösung beträgt 25.600 dpi, sie kann auf 100 dpi reduziert werden.Für die individuelle Anpassung an eure Spielgewohnheiten verfügt die G502 X Plus über eineund. Mit dem innovativen Scrollrad kann zudem zwischen einem hyperschnellen- und einemgewechselt werden. Durch die Neigung nach links und rechts stehen zudem zwei individuell anpassbare Steuerungsoptionen zur Verfügung. Insgesamt verfügt die Maus überEin weiteres Highlight ist die Kompatibilität mit Powerplay. Mit dem separat erhältlichen Mauspad mitbleibt die Maus immer aufgeladen - egal, ob ihr gerade spielt oder ob sie sich im Ruhezustand befindet. Das dünne Außenskelett sorgt für ein angenehmes Handling bei einem Gesamtgewicht von nur 106 g.Bei dieser Ausstattung verwundert eine unverbindliche Preisempfehlung von 169 Euro nicht. Dank eines befristeten Rabatts vonkönnt ihr euch die. Laut Geizhals-Preisvergleich war die Logitech G502 X Plus bisher noch nie günstiger erhältlich. Ein starker Deal, wenn ihr eure Gaming-Erfahrung auf das nächste Level heben möchtet.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.Dieser Artikel wurde mit maschineller Unterstützung (KI) erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.