Amazon: Mächtiger UWQHD Gaming-Monitor von MSI zum historischen Tiefstpreis

Amazon: Gaming-Monitor im 21:9 Format von MSI mit starken Features im unschlagbaren Angebot

Für diejenigen unter euch, die gerade auf der Suche nach einem besonders großensind, hatderzeit genau das Richtige im: Ein 40-Zoll MSI Optix mit UWQHD-Auflösung und hoher Bildwiederholrate zum absoluten Tiefstpreis.Die Rede ist vom- ein Highend-Monitor mit vielen attraktiven Features, der neben der angesprochenenauch über zahlreiche Gaming-Funktionen verfügt. Damit eignet er sich ideal für visuell anspruchsvolle Spiele wie das kommendeoder auchBeginnen wir mit den Eckdaten des riesigen Gaming-Monitors: Der MSI Optix MAG401QR bietet einevon 3.440 x 1.440 Bildpunkten im 21:9 Format und einevon 155 Hz. Die Reaktionszeit von einer Millisekunde ist bei modernen Monitoren fast schon Standard, will hier aber trotzdem erwähnt werden. Aktuell ist er laut dem Vergleichsportal Geizhals zum historischen Tiefstpreis bei Amazon verfügbar:Dieermöglicht den Zugriff auf viele praktische Funktionen, mit denen sich der Highend-Monitor exakt auf eure Bedürfnisse anpassen lässt. Neben den klassischen Einstellmöglichkeiten für Kontrast oder Helligkeit kann hier auch dasoder dieaktiviert werden. Letztere hilft besonders dunkle Bilder aufzuhellen und so wichtige Details hervorzuheben. Alle Einstellungen sind bereits in voreingestellten Profilen für verschiedene Genres vorprogrammiert, können aber auch manuell in eigenen Profilen abgespeichert werden. Der MSI Optix verfügt zudem über eineZertifizierung, die einen realistischeren dynamischen Kontrast ermöglicht.Durch dieeignet sich der Monitor hervorragend zur gleichzeitigen Steuerung von zwei PC-Systemen mit nur einem Peripherieset. Eine Funktion, die besonders bei Streamern zum Einsatz kommen dürfte, aber auch im Home-Office-Betrieb Vorteile bietet. Zusätzlich verfügt der MSI Optix über einen, um Geräte direkt über den Bildschirm mit Strom zu versorgen. Abgerundet wird die Optik durch ein schickes Design und das, dieses kann mit eurer restlichen Hardware synchronisiert werden. Falls ihr noch auf der Suche nach passender Peripherie seid, mit der ihr eure beiden Systeme über den MSI Optix MAG401QR steuern könnt, bietetmit 43 Prozent Rabatt an.