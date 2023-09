Amazon: Nächster Prime Day 2023 für Mitte Oktober angekündigt

Amazon Prime Day 2023: Gleich zwei Tage voller Schnäppchen warten im Oktober

Wer sich selbst zur Zunft der Schnäppchenjäger zählt, der sollte jetzt gut aufpassen:hat denfür den nächstenim Jahrangekündigt.Dieser soll imstattfinden und uns wie immer mit seinen aufregenden Angeboten vor die virtuellen Ladentheken des Versandhausriesen ziehen. Alle bislang bekanntenzum nächsten Prime Day, worauf ihr euch einstellen könnt und was es dabei zu beachten gibt, findet ihr im Folgenden.Zunächst einmal das Wichtigste: Der Amazon Prime Day 202310. und 11. Oktober statt. An diesenbekommt ihr zum zweiten Mal im aktuellen Kalenderjahr die Chance, auf populäre Produkte mit satten, tagesaktuellenund, die nur für kurze Zeit verfügbar sind, eine ganze Stange an Geld zu sparen. Schon vor dem Prime Day will Amazon seine Kundschaft aber mit einigen starken Schnäppchen locken, weshalb sich bereits rund um die besagteein Blick lohnen kann.Wie immer könnt ihr dabei mitrechnen, gerade, was denanbelangt.oder etwaige weitere Peripherie findet ihr teilweise kein zweites Mal so günstig. Aber auch Hardware in Form vonoder-Riegeln gibt es besonders preiswert zu erstehen. Oft hallen die am Prime Day erzielten Tiefstpreise sogar noch eine ganze Weile lang nach, so dass Amazons Konkurrenz sich schwertut, sie überhaupt irgendwann zu unterbieten - ehe es der Versandriese mit dem nächsten Prime Day gleich selbst tut.Um die aufregenden Angebote am Prime Day wahrzunehmen, benötigt ihr natürlich ein. Dieses könnt ihr aber glücklicherweise erst einmal ganzebeschnuppern, ehe ihr für die Mitgliedschaft zur Kasse gebeten werdet. Wollt ihr zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, könnt ihr den Probezeitraum natürlich auch– selbst, wenn ihr ihn noch heute beginnt.Mit Amazon Prime spart ihr euch nicht nur diefür zahllose Artikel, sondern auch noch mächtig Zeit bei der Lieferung. Außerdem bekommt ihr dankso Zugriff auf eine riesige Bibliothek anund. Selbiges gilt auch für die Audiophilen unter euch, dennlässt euch Millionen von Titeln hören – ohne Werbung oder Zusatzkosten.Für alle Leseratten gibt es dankebenfalls ein Aufgebot an spannenden Wälzern in E-Book- und Kinde-Form. Und wenn ihr nicht nur am Prime Day sparen wollt, bietet euch Amazon dank früherer Verfügbarkeit vonunddank des Abos die Möglichkeit, das ganze Jahr über günstiger einzukaufen. Und wer schon heute nach einem Schnäppchen sucht, der dürfte mitfündig werden.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.