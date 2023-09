Amazon: LG OLED-TV mit 4K, 120 Hertz & Gaming-Features im Tiefstpreis-Angebot

Amazon: LG OLED-TV mit 4K, 120 Hertz und HDR jetzt über 250 Euro günstiger im Angebot

Solltet ihr euch nach einem neuen Fernseher umsehen, um Blockbuster wiein feinster Qualität zu genießen, werdet ihr mit dem aktuellenvongarantiert fündig. Hier gibt es einen, der vor allem für Gamer interessante Features mitbringt, jetzt zum Tiefstpreis.Konkret handelt es sich um den, der erst zu Beginn des laufenden Kalenderjahres erschienen ist. Neben seinervon 3.840 x 2.160 Pixeln bietet er einevon 120 Hertz.Auf einervon 55 Zoll findet das moderne OLED-Panel des LG 4K-TVs Platz, um stets für perfekte Farben, tiefste Schwarzwerte und kristallklare Details zu garantieren. Gepaart mitundsorgt er für das perfekte Kinoerlebnis in den eigenen vier Wänden, während er auf einem starken Prozessor, der dankin Form von AI Picture Pro, AI Brightness Control und weiteren Features für ein noch schärferes Bild sorgt, läuft. Bei Amazon sichert ihr euch den LG OLED55B39LA jetzt zum historischenund spart dabeigegenüber seiner UVP:Neben den genannten Funktionen ist natürlich auch einmit 20 Watt verbaut, welches von der AI Sound Pro-Technologie begleitet wird. Selbstredend verfügt der LG OLED-TV auch über moderne-Technologie, die gerade in dunkleren Spielumgebungen für eine noch bessere Darstellung sorgen dürfte. Obendrein sorgt dasfür detailreiche Umgebungen, selbst in dunklen Bildbereichen.Für Gamer dürfte vor allem die Kompatibilität mit- und-Technologie spannend sein, womit ihr lästigen Lags und sogenanntem Screen Tearing vorbeugt. Hinzu kommt derin Form von VRR, ALLM oder QMS, ebenso wie ein individualisierbares Game Dashboard, mit dem ihr jederzeit auf eure personalisierten Einstellungen zugreifen könnt. Und mitkönnt ihr selbst ohne passende Konsole aus einer prallgefüllten Bibliothek an Spielen wählen.Im Zusammenspiel mit der bereits angesprochenen flotten Bildwiederholfrequenz, der hohen 4K-Auflösung und den restlichen Features dürfte sich der LG OLED-TV hervorragend zum Zocken auf der, denoder sogar demeignen. Wer es lieber eine Ecke kleiner hat, der findet eine aufregende Alternative mit dem noch immer mächtigen 40 Zollist.