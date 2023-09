Amazon: Schnelle Samsung 990 Pro NVMe SSD mit 1TB & Kühlkörper im Angebot für unter 100 Euro

Bei Amazon im Angebot: Das hat die Samsung 990 Pro NVMe SSD zu bieten

Wollt ihr eurenoder eurefür die kommenden Blockbuster mit einem satten Speicherplatz-Upgrade rüsten? Beibekommt ihr nun eine besonders günstige Gelegenheit geboten, denn hier gibt es die aktuell schnellstevongerade für weniger als 100 Euro imDiesagt langen Ladezeiten den Kampf an, während sie mit ihren starken Spezifikationen auf der technischen Ebene überzeugen kann. Dank der mit einemausgestatteten Version eignet sie sich perfekt für Sonys Spielekonsole, aber auch PC-Spieler dürften von dem Deal des Versandhausriesen, der sich nur knapp über dem historischen Tiefstpreis bewegt, profitieren.Sicherlich fragt ihr euch bereits, was die Samsung 990 Pro NVMe SSD eigentlich auf dem Kasten hat. Neben ihremvon einem Terabyte kommt sie mit einer hochmodernendaher, mit der sie Spitzenwerte von bis zu 7.450 Megabyte pro Sekunde hinsichtlich ihrererzielt. Auch auf Seiten dersteht ein hoher Wert von 6.900 MB/s. Im Angebot von Amazon bekommt ihr das-Modell jetzt für kurze Zeit mit einem Rabatt von rund 60 Euro im Vergleich zu ihrer UVP:Vor allem ihre clevere, ebenso wie ihr besonders effizientersind abseits ihrer Geschwindigkeit bemerkenswert. Der bereits angesprochene Kühlkörper garantiert vor allem bei den Konsoleros unter uns für einen kühlen Kopf, denn sie schützt eure PS5 vor etwaiger schädlicher Hitzeentwicklung in ihrem Inneren.Wem dieder Samsung-SSD zu wenig Platz für seine ausschweifende Spielebibliothek bietet, der findet eine angemessenein den Modellen, die eine größere Kapazität vonmitbringen. Gerade hinsichtlich kommender und aktuellerer Releases von Titeln, die als besonders speicherhungrig gelten, beispielsweise dem, dürfte es sich aber so oder so um eine lohnenswerte Investition handeln.Abgesehen von der Samsung 990 Pro NVMe SSD wartet der Versandhausriese aber noch mit weiteren spannenden Schnäppchen auf. So beispielsweise auch einemebenfalls deutlich reduziert zu erstehen gibt.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.