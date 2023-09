Amazon: BenQ Curved Gaming-Monitor mit WQHD, 34 Zoll und 144ms im Tiefstpreis-Angebot

Amazon: BenQ Curved Gaming-Monitor mit WQHD-Auflösung jetzt mit 14 Prozent Rabatt im Angebot

Euch fehlt noch der richtige Bildschirm für euren Gaming-PC? Dann hatderzeit genau den richtigenim, der nicht nur mit einer guten Auflösung aufwartet, sondern auch viele weitere praktische Features mitbringt und das Beste daran: Er ist derzeit zum historischen Tiefstpreis erhältlich.Es handelt sich um denvon, der mitund einereine grandiose Qualität bietet. Das sehen auch die Käufer auf der Website des Versandriesen so, denn der Gaming-Monitor hat mehr alsundDer BenQ Mobiuz EX3410R ist einmit einer Auflösung vonPixel und einer Größe von 34 Zoll. Er verfügt über die im Gaming-Bereich zum Standard gehörendenund eine Reaktionszeit von. Mit einer Krümmung vonfügt sich der Monitor optimal in das natürliche Sichtfeld ein und ermöglicht eine bessere Tiefenwahrnehmung. Bei Amazon könnt ihr euch den Gaming-Monitor derzeit zum absolutensichern:Der Monitor verfügt über einund die, die die Bildwiederholraten von Grafikkarte und Bildschirm synchronisiert und so für ein flüssiges Gaming-Erlebnis sorgt. Zusätzlich ist der Mobiuz auch mitund der von BenQ entwickeltenFunktion ausgestattet, um eine noch bessere Bildqualität zu liefern. High Dynamic Range sorgt für einen erweiterten Kontrastumfang und eine größere Farbtiefe, um realistischere und lebendigere Bilder zu erzeugen.Ein weiteres Highlight des Monitors ist seine Ausstattung im Audiobereich. Mit derFunktion von treVolo stehen insgesamt fünf voreingestellte Modi zur Verfügung, um die Klangqualität an die eigenen Vorlieben oder das gespielte Genre anzupassen. Durch zahlreiche individuelle Einstellmöglichkeiten in der Software des Monitors kann das Hörerlebnis noch weiter verbessert werden. Der Monitor gibt den Sound über zwei normale Lautsprecher undwieder, sodass unter Umständen auf weitere externe Boxen verzichtet werden kann.Mit derdes BenQ Mobiuz EX3410R können für jedes Eingangssignal und jedes Gerät individuelle Einstellungen für etwa Helligkeit oder Kontrast gespeichert werden. Um all die verschiedenen Audio- und Videoeinstellungen komfortabel nutzen zu können, wird der Monitor mit einer eigenenausgeliefert, die das Konfigurieren stark vereinfacht. Wem das bisher nicht genug ist, für den findetmit zwei Tagen voller Schnäppchen statt.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.