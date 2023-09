Amazon: PS5 im Bundle mit EA Sports FC 24 zum Angebotspreis

Amazon: Mit dem PS5-Bundle bekommt ihr EA Sports FC & Konsole ganze 120 Euro günsitger

Wer schon länger mit dem Gedanken spielt, sich Sonys Next-Gen-Konsole ins Haus zu holen, der hat jetzt Glück: Beigibt es ein verlockendes, mit dem ihr diemit dem brandneuenzum günstigen Preis abstauben könnt.Lange Zeit war es schwierig, überhaupt in den Besitz einer PS5 zu gelangen, jedochund seitdem versorgen uns die Elektronikmärkte und Versandhäuser regelmäßig mit Deals, die sich sehen lassen können.Schon bei ihrer Einführung vor rund drei Jahren sorgte die PlayStation 5 für Aufsehen: Bis heute gilt sie als eine, die mit ordentlich Power und einer Vielzahl an, die euer Spielerlebnis auf das nächste Level heben, punktet. Vor einiger Zeit, sodass euch das Angebot von Amazon wie gerufen kommen dürfte. Mit dem Deal des Versandhausriesen spart ihrgegenüber dem ursprünglichen Preis von rund 620 Euro für die Konsole und den brandneuen Teil der wohl beliebtesten Fußballsimulation überhaupt: EA Sports FC 24.Dank derbraucht ihr auf der PlayStation 5 keine lästigen Ladezeiten zu fürchten, darüber hinaus findet eure Spielebibliothek stets ausreichend Platz. Sollte euch jener doch einmal ausgehen, könnt ihr die Konsole aber mit einer weiterenohnehin als besonders empfehlen können.Weitere Features sind das, das vor allem in Spielen wie EA Sports FC 24 dafür sorgt, dass ihr jeden Moment im Spiel spürt, sei es bei einem waghalsigen Tackle, einem Schuss oder auch dann, wenn der Ball sein Ziel in Form des Tornetzes findet. Hinzu kommt die moderne, die stimmige Stadionatmosphäre live zu euch ins Wohnzimmer holt. Unterstützt von EAs HyperMotion-Technik ist so für grenzenlosen Realismus gesorgt.Neben der Vollversion von EA Sports FC 24 bekommt ihr mit dem PlayStation 5-Bundle auch nochals vorinstallierten Einstiegstitel obendrauf, ebenso wie einige, beispielsweise ein seltenes Goldspieler-Pack. Und wenn ihr euch für eine Mitgliedschaft im hauseigenenhinreißen lasst, genießt ihr, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.