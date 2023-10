Amazon: Dicker EA-Sale mit Star Wars: Jedi Survivor, Immortals of Aveum und Dead Space

Amazon: Kein EA Sports FC 24, dafür Star Wars Jedi: Survivor und Dead Space

Erst am vergangenen Freitag ist der „FIFA-Nachfolger"auch für Spieler ohne Vorabzugang erschienen, da veranstaltet EA beieine große Rabattaktion – wenn auch ohne die Fußballsimulation.Dafür könnt ihr bei anderen, teilweise erst wenige Monate alten Spielen des Entwicklers und Publishersabstauben. Mitundsind beispielsweise zwei Titel im Angebot, die ihr im vollgestopften Spielejahr 2023 vielleicht aus Zeitmangel noch nicht unterbekommen habt. Und auch dasist momentan bei Amazon vergünstigt.Wer einen Blick auf die Angebotsseite des EA-Sales bei Amazon wirft, findet dort aber auch noch eine frischere Neuerscheinung: Der Magie-Shooterhat nämlich erst vor anderthalb Monaten das Licht der Videospielwelt erblickt und ist jetzt schon, je nach Version,zu haben. Auch Star Wars Jedi: Survivor darf sich über einen ähnlichen Preissturz freuen und der Monster Hunter-Konkurrent Wild Hearts fällt sogar aufWeitere Highlights des EA-Sales umfassen verschiedene-Erweiterungspacks,auf der Nintendo Switch fürund die Sport-Simulationen Madden NFL 24 und EA F1 23 für jeweils. Falls euch der Sinn also nicht nach dem Fußballtitel mit jüngst geändertem Namen steht, ihr aber trotzdem an adrenalingetränkten Wettbewerben teilnehmen wollt, könntet ihr hier auf eure Kosten kommen. Auch ohne verlockendes Angebot verraten wir euch in, was der aktuelle Ableger draufhat.