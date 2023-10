Amazon: Game of the Year 2021 für Nintendo Switch, PS4 und Xbox massiv reduziert

Amazon: It Takes Two auf Nintendo Switch, PlayStation und Xbox stark im Angebot

Falls ihrschon durch habt oder mit dem Game of the Year des letzten Jahres nichts anfangen kann, bekommt ihr beijetzt den vorherigen Gewinner besonders günstig., das ausschließlich im Koop spielbare und preisgekrönte Abenteuer, darf sich beim Versandriesen aktuell auf allen Plattformen über einen deftigen Rabatt freuen. Egal ob physisch auf deroder digital auf dem: Das Game of the Year 2021 ist aktuell bei Amazon teilweiseBereits im März 2021 erschien It Takes Two und räumte am Ende desselben Jahres nicht nur den begehrtenbei den Game Awards ab, sondern konnte auch inund einem Feuerwerk an kreativen Ideen punkten. Solltet ihr bislang noch nicht an der virtuellen Paartherapie teilgenommen haben, bietet sich bei Amazon jetzt eine besonders günstige Gelegenheit.So bekommt ihr die Varianten für die PlayStation 4 und Xbox One fürund damit fast 50 Prozent günstiger als sonst. Auf dem PC könnt ihr It Takes Two noch günstiger spielen, denn der Code ist schon fürzu haben – funktioniert allerdings nur, wenn ihr es in der EA app einlöst. Die Nintendo Switch-Version ist mitderweil die teuerste, dafür könnt ihr natürlich auch unterwegs den Koop-Spaß genießen.Wer ein bisschen auf Amazon stöbert, dem wird auffallen, dass It Takes Two nicht der einzige von EA herausgegebene Titel ist, der sich bei dem Paketgigantenbefindet.verlockt unter anderem mitoder dem jüngst veröffentlichtenDie mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.