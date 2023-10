Amazon: Prime Day 2023: Leistungsstarkes Logitech G923 Trueforce Gaming-Rennlenkrad im Angebot

Logitech G923 Trueforce Gaming Rennlenkrad am Amazon Prime Day mit starken 41 Prozent Rabatt abstauben

Wer sich in Anbetracht starker Releases wie dem jüngst erschienenenoder auchnach einem leistungsstarken Lenkrad zum Zocken umsieht, der dürfte am zweitenauffündig werden.Hier bekommt ihr das, wie seine offizielle Bezeichnung lautet, gerade zum deutlich günstigeren Preis. Auf die hohe unverbindliche Preisempfehlung von 429 Euro spart ihr dabei fast die Hälfte, büßt jedoch nichts ein, was seine facettenreichen Features anbelangt.Dasswie. Doch wer sich nach einem nochsehnt, greift statt zum Gamepad wohl noch lieber in den Lederüberzug eines richtigen Rennlenkrads. Ein solches kann das gute Gefühl beim Fahren um ein Vielfaches steigern, vor allem, wenn es so hochwertig gehalten ist, wie das Logitech G923, welches sich nicht nur auf dem, sondern in der jeweiligen Variante auch für die- und die-Konsolen nutzen lässt. Zum Prime Day zahlt ihr auf Amazon jetzt knappim Vergleich zur UVP:Die namensgebendeist direkt mit den Motoren im Spiel vernetzt, womit sie eine ultimative Rennspielerfahrung mitbieten will. Einesimuliert dabei die Starthilfe eines echten Rennwagens, während ihr das Spielgeschehen stets mit der, der integrierten Spielsteuerung und dem 24-stufigen Schalter sowie der modernen Bremsfeder im wahrsten Sinne des Wortes im Griff habt.Das hochwertige Design des Rennlenkrads von Logitech ist in einem sportlichen Schwarz gehalten, womit es an das Steuer eines realen Cockpits erinnern mag. Derund dieaustragen zur hohen Verarbeitungsqualität des G923 Trueforce bei, doch auch auf der technischen Ebene kann der Hersteller mit seiner hauseigenenüberzeugen.Hinzu gesellen sich interessante Optionen, die ihr hinsichtlich der Lenkradempfindlichkeit, der Kraftrückkopplungsstufen und der simulierten Lenkung nach euren Wünschen treffen auswählen könnt. Dank der bereits angesprochenen Software könnt ihr die. Sollte euch der üblicherweise hohe Preis für ein derartig leistungsstarkes Lenkrad bislang abgeschreckt haben, habt ihr mit dem Angebot nun die Chance, in seinen Genuss zu kommen, ohne vorher euer Sparschwein zu schlachten. Und solltet ihr euch gleichermaßen noch nach dem perfekten Blick aus dem Cockpit umsehen, findet ihr am