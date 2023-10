Amazon: Prime Day 2023 - Sony Bravia Gaming-TV mit 4K, 75 Zoll und 120 Hertz zum Tiefstpreis

Amazon Prime Day 2023: Auf den starken Sony Smart-TV spart ihr gerade knapp 150 Euro im Tiefstpreis-Angebot

Wenn ihr euch am zweitennoch nach einem neuen Fernseher umseht, bekommt ihr mit einemaus dem Hausenun eine günstige Gelegenheit beim Versandhausriesen geboten.Hier gibt es den Saktuell zum historischen. Neben seiner mächtigen Bildschirmdiagonale von, bietet er feinsten Fernsehgenuss in einer 4K-Auflösung bei einer Bildwiederholfrequenz von flotten– ideal also, um mit ihm die neuesten Games auf derzu genießen.Bei den Bildschirmpaneelen, die Sony für den KD-75X80L nutzt, handelt es sich um sogenannte. Die Triluminos Pro-Farbpalette des X80L soll besonders breit gefächert sein und so einzigartige Schattierungen und Farbtöne bieten. Als treibende Kraft hinter den hellen Bildern steckt ein, der die dargestellten Inhalte inanalysiert, um noch mehr Details und Texturen in den einzelnen Szenen zu erkennen – perfekt für Film- und Serien-Fans, aber auch für leidenschaftliche Gamer sicherlich ein Augenschmaus. Zum Prime Day bekommt ihr den Smart-TV auf Amazon jetzt gute– Preisvergleichsportal Geizhals zufolge der bisherige Tiefstpreis:Doch nicht nur, was die Bildqualität anbelangt, kann der Sony-Fernseher punkten. Auch sein, der von den fortschrittlichengetragen wird, überzeugt dank kräftiger Bässe und einem dynamischen, satten Sound. Mit seinemwirkt der 4K-TV modern und schmiegt sich nahtlos nahezu jedem Einrichtungsstil an, während er auf seinem schwarzen Standfuß steht oder sich direkt an der Wand befestigt wiederfindet.Darüber hinaus interessieren euch sicherlich auch die bereits angesprochenendes X80L: Mit dem, kurz ALLM, inist stets für flüssiges, reaktionsschnelles Gameplay gesorgt. Außerdem verfügt der Smart-TV über das sogenannte, um uns selbst in dunkelsten (oder hellsten) Bereichen des Bildschirms wichtige Details erkennen zu lassen. Obendrein ist ein spezielles Gaming-Menü vorhanden, welches mit coolenwie einer anpassbaren Bildgröße oder verschiedene Fadenkreuze aufwartet.Als netten Bonus gibt es mit der exklusivenvon Sony bis zu fünf Filme in 4K HDR-Qualität und ganze zwölf Monate lang unbegrenztes Streaming geschenkt. Selbstverständlich bringt der X80L auch die üblichen Funktionen in Form einer Sprachsteuerung, die mitoder demkompatibel sind, mit sich. Sollte euch das Modell von Sony nicht zusagen, ihr aber trotzdem, haben wir an anderer Stelle noch ein paar aufregende Alternativen parat.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.