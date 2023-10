Amazon: Prime Day 2023 - Schnelle Crucial P5 Plus NVMe SSD mit 2TB für unter 100 Euro im Angebot

Amazon Prime Day: Mit der Crucial P5 Plus verpasst ihr eurem PC oder eurer PS5 ein Speicher-Upgrade der Extraklasse

*ANZEIGE: Crucial P5 Plus Heatsink NVMe SSD mit 2TB für 109,99 Euro bei Amazon kaufen.

Ersparnis: 40 Prozent

Spielt ihr schon länger mit dem Gedanken, eurem Gaming-PC oder eurer PlayStation 5 ein Speicherplatz-Upgrade zu verpassen, bietet auch der zweitein diesem Jahr eine hervorragende Gelegenheit. Hier bekommt ihr eine schnellevon Crucial mitgerade fürDabei handelt es sich um die, die mit ihren schnellen Schreib- und Lesegeschwindigkeiten lästigen Ladebildschirmen den Kampf ansagt. Nochhabt ihr die Möglichkeit, sie euch im Angebotspreis zu sichern.Die Crucial P5 Plus gilt als besonders beliebte NVMe SSD, die sich in den Bewertungen des Versandhausriesen über stolze 4,8 Sterne bei über 12.000 Bewertungen freuen darf. Dank ihrer flottenvon bis zu 6.600 Megabyte pro Sekunde und einervon ebenfalls starken 5.000 MB/s zählt sie zu den Top-Modellen auf dem Markt, was ihre Schnelligkeit anbelangt. Und aufgrund des M.2-Formfaktors passt sie nicht nur in den PC, sondern auch in eurer PS5 findet sie problemlos Platz. Am Amazon Prime Day bekommt ihr sie gerade für unter 100 Euro – inklusive Versand:Wer den Speicher in seiner PS5 verbauen möchte, der sollte sich überlegen, direkt zum Modell mitzu greifen. Jenes gewährleistet eine optimale Hitzeabfuhr und schützt eure Konsole beziehungsweise die NVMe SSD von Crucial vor etwaigen, wärmebedingten Schäden. Diekostet gerade einmal zehn Euro mehr:Hier spart ihr sogargegenüber ihrer unverbindlichen Preisempfehlung und braucht euch künftig keine Sorgen mehr darüber zu machen, ob eure Spiele, Fotos oder andere Dateien auch wirklich Platz auf eurem Gerät finden. In Anbetracht üppiger Blockbuster wie dem kürzlich auch für die PlayStation erschienenkann zusätzlicher Speicherplatz aber ohnehin nie schaden.Wenn ihr neben einer neuen NVMe SSD auch noch auf der Suche nachseid, empfehlen wir euch, einen Blick inzu werfen. Viel Zeit bleibt euch leider nicht mehr, denn schon heute Nacht endet das Spar-Spektakel wieder.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.