Amazon: Starker LG 4K-TV mit 75 Zoll & 120 Hz im Tiefstpreis-Angebot

Amazon: Auf den mächtigen Gaming-TV von LG spart ihr im Tiefstpreis-Angebot jetzt fast 30 Prozent

Wenn ihr euch und eureretwas Gutes tun wollt, seid ihr beigerade genau richtig: Im aktuellenbekommt ihr einen exzellenten, der mit 120 Hertz, 75 Zoll und HDMI 2.1 das perfekte PS5-Paket in Fernseherform zum Tiefstpreis liefert.Ganz konkret handelt es sich hierbei um den, auf den ihr dank des Deals des Versandhausriesen aktuellgegenüber seiner unverbindlichen Preisempfehlung sparen könnt.Neben seiner mächtigen Bildschirmdiagonale von ganzen 190 Zentimetern, auf denen sich dasmit Quantum Dot NanoCell Plus-Technologie erstreckt, bringt er die bereits angeschnittene, flotte Bildwiederholfrequenz vongleich mit. Über einen derdes LG Gaming-TVs genießt ihr eure liebsten PS5-Titel so in einer besonders flüssigen Framerate, die wenig Raum für störendes Stottern oder Ruckler zulässt. Bei Amazon könnt ihr gerade fast ein Drittel seines Preises sparen:Preisvergleichsportal Geizhals zufolge handelt es sich dabei um den bislang ungeschlagenen. Die Nano Partikel sorgen dafür, dass ihr euch nicht mit lästigen Lichtreflexionen herumplagen müsst und euch stets an einem breiten Farbspektrum erfreut. Hinzu kommt sein clevererr, der euer Bild in Echtzeit optimiert, indem er die dargestellten Inhalte für noch schärfere Details und stärkere Kontraste individuell anpasst.Besonders spannend: Der LG-TV bringt die modernemit an den Tisch, wobei VRR für eine Variable Refresh Rate steht, die die Bildwiederholfrequenz dynamisch an die ausgespielten FPS eurer Spielekonsole angleicht, um das sogenannte Screen Tearing zu vermeiden. Auch über einen zu hohen Input Lag braucht ihr euch imdes 4K-Fernsehers nicht sorgen.Apropos: Neben jenem für Spiele gibt es noch einige, die hervorragend auf die verschiedensten Inhalte abgestimmt sind und mit denen selbst Cineasten auf ihre Kosten kommen dürften. Gerade hier dürfte derinteressant sein, denn er zeigt euch Filme so, wie der Regisseur es sich auch tatsächlich vorgestellt hat. Wem der Fernseher von LG nicht zusagen sollte, der bekommt immerhin Alternativen geboten:, die sich zum Zocken auf der Konsole so richtig lohnen, in den beliebtesten Größen vorgestellt.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.