Amazon: Super Mario Bros. Wonder gibt es bereits jetzt günstiger

Amazon: Super Mario Bros. Wonder schon jetzt für unter 50 Euro

Wer aufgrund der unverbindlichen Preisempfehlung von 60 Euro noch nicht beizugegriffen hat, obwohl es ihn bereits in den Fingern juckt, für den dürfte sich ein Besuch beilohnen.Bei dem Versandriesen gibt es dennämlich schon wenige Tage nach der Veröffentlichung wesentlich günstiger zu haben. Als Angebot hat Amazon den gesenkten Preis des Spiels zwar nicht deklariert, das ändert aber nichts daran, dass ihr mitim Vergleich zum Regulärpreis von Super Mario Bros. Wonder ordentlich Geld spart.Super Mario Bros. Wonder schlug, nicht zuletzt wegen der langen Pause seit dem letzten 2D-Mario vor über zehn Jahren, bereits vor Release große Wellen und sprang zuversichtlich in die Amazon-Charts. Auch jetzt ist der gerade erst erschienene Plattformer laut Angaben des Paketgiganten derin der Kategorie „Spiele für Nintendo Switch“ und soll sich im vergangenen Monathaben.Falls ihr noch nicht zugeschlagen habt, weil ihr euch noch über die Qualität des Spiels im Unklaren wart oder auf einen Preissturz gewartet habt, dürfte schon jetzt ein günstiger Zeitpunkt gekommen sein. Mit 47,99 Euro ist Super Mario Bros. Wonder nämlich bereitsals die unverbindliche Preisempfehlung von 59,99 Euro und die letzte Woche erschienenen Kritiken lobten das Spiel in den höchsten Tönen.Auch inkonnten der Klempner und seine Freunde mit einem grandiosen Spielgefühl, abwechslungsreichen Leveln und jeder Menger frischer Ideen punkten, mit denen man die letzten Ableger spielend leicht überflügelt. Falls ihr derweil wissen wollt, wie es um diebestellt ist, schaut doch invorbei.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.