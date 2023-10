Amazon: Acht Euro Rabatt auf die physische Kopie von Stardew Valley

Amazon: Stardew Valley für die Nintendo Switch 20 Prozent günstiger

Wer die populäre Farmsimulationgern als physische Kopie für die Nintendo Switch besitzen möchte, sollte zeitnah beivorbeischauen. Dort ist der Titel aktuell reduziert und kommt im Angebot deutlich günstiger in euer Regal als zum regulären Preis.Der Versandriese bietet euchauf das Spiel, sodass ihr es für 31,99 Euro anstatt 39,99 Euro kaufen könnt und dabei acht Euro einspart. Wer ConcernedApes Farm-Hit also nicht nur digital auf der Switch, sondern anfassbar zuhause stehen haben möchte, zieht den Deal in Erwägung.Stardew Valley ist eine der, die in einer niedlichendaherkommt. Ihr übernehmt einen heruntergekommenen Hof, baut Feldfrüchte an, hütet Tiere und sprecht mit den Nachbarn, zu denen ihr Beziehungen aufbaut. Mit der Zeit entdeckt ihr immer mehr Schauplätze und Minen, durch die ihr euch kämpft.Wer dem Spiel bisher keine Chance gegeben hat, sollte das dringend tun. Spieler loben es seit Jahren und verbringen etliche Stunden darin – auch gemeinsam, denn man kannauf einer Farm leben und sich gegenseitig unterstützen. Auch bei uns erhielt das Farmspiel eine hohe Wertung,findet ihr hier.Obwohl das Spiel bereits 2016 erschien, hat seine Popularität nie nachgelassen. Es wurde von einerentwickelt, die stetig daran weiterarbeitet und immer mehr Updates liefert. Die erste große Erweiterung brachte Spielern eine Ingwer-Insel, wodurch es massenhaft neuen Content gab. Mit Patch 1.6 stehen bereits diein den Startlöchern.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.