Amazon: Acer Aspire 5 mit i7-Prozessor und RTX 4050 mit 450 Euro Rabatt zum Sonderpreis sichern

Einbietet die ideale Balance zwischen Leistung und Mobilität. Dadurch, dass ihr damit eure Lieblingsspiele jederzeit und überall genießen könnt, ist es der ideale Begleiter auf LAN-Partys. Ein solches Gerät ist das Acer Nitro 5 (AN515-58-76WN), das aktuell beimit einem Rabatt von 31 Prozent erhältlich ist.Ausgestattet mit einem 15,6" FHD 144Hz Display, einem Intel Core i7-12700H Prozessor, 16 GB RAM, einer 512 GB SSD und einer NVIDIA GeForce RTX 4050 Grafikkarte, bietet dieses Notebook alles, was ihr für ein erstklassiges Gaming-Erlebnis benötigt.Das Acer Nitro 5 (AN515-58-76WN) bietet für seinen Preis eine starke Ausstattung, die schon beim Display anfängt. Es handelt sich um einmit einer Bildwiederholrate von 144Hz, die für flüssige und klare Bilder sorgt. Dies ist besonders wichtig in schnellen Spielen, wo jede Millisekunde zählt. Dieermöglicht es euch, blitzschnell zu reagieren, was euch einen entscheidenden Vorteil gegenüber euren Gegnern verschaffen kann.Unter der Haube findet ihr denmit einer Taktfrequenz von 2,3 GHz, der in Kombination mit 16 GB RAM für eine beeindruckende Performance sorgt. Ob ihr nun ressourcenintensive Spiele spielt oder mehrere Anwendungen gleichzeitig laufen lasst, dieser Laptop wird euch nicht im Stich lassen. Diesorgt nicht nur für schnelle Boot-Zeiten, sondern bietet auch genügend Speicherplatz für eure Spielebibliothek und andere Dateien.Als Grafikkarte kommt einezum Einsatz. Sie ermöglicht eine hohe Bildqualität und flüssige Gameplay-Erlebnisse, selbst bei grafikintensiven Spielen. Das Notebook verfügt über einmit Dual-Lüfter-Kühlung, Dual-Einlässen und einem Vierfach-Auslassdesign. Mit dem NitroSense-Programm könnt ihr die Lüftergeschwindigkeiten, die Beleuchtung und vieles mehr steuern.Das Gerät kommt mit einer, die speziell fürs Gaming optimiert ist. Die Tasten sind so angeordnet und gestaltet, dass sie schnelle und präzise Eingaben ermöglichen, was in hitzigen Gaming-Momenten von entscheidender Bedeutung sein kann.In Sachen Audio bietet der Acer Nitro 5und DTS:X Ultra, was für ein intensives Klangerlebnis sorgt. Für die Netzwerkverbindung sorgt Killer Ethernet E2600 und Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650i, die euer Spiel priorisieren und für eine stabile Verbindung sorgen. Das Notebook bietet auch eine, einschließlich HDMI 2.1 und USB 3.2 mit Gen.1- und 2-Unterstützung.Dasist ein umfassend ausgestattetes Gaming-Notebook, das kaum Wünsche offenlässt. Möchtet ihr euch selbst davon überzeugen, solltet ihr einen Blick auf das aktuelle Amazon-Angebot werfen. Gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung von 1.499 Euro