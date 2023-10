Amazon: Knallhart reduziert: Asus ROG Strix Z790-H jetzt über 100 Euro günstiger

schrieb am 27.10.2023 um 16:16 Uhr

hydro in progress hat geschrieben: ? Heute 16:09 "knallhart" reduziert



Was glaubt ihr eigentlich, welchen Alters eure Userschaft hier ist? 12? "knallhart" reduziertWas glaubt ihr eigentlich, welchen Alters eure Userschaft hier ist? 12?

Nicht die Userschaft, mit der du vermutlich die Foren-Community meinst, sondern die Laufkundschaft, die auf diversen Trampelpfaden mitgenommen wird und an die sich solche Anzeigen vermutlich richten.Und ja, die könnte wirklich 12 sein. ^^Und nebenbei: Wurde bei diesen Werbe-"News" nicht mal der Autor genannt, so dass man wenigstens wusste, in wessen taubes Ohr man seine Beschwerden krächzen kann?