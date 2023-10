Amazon: Ausgewählte Spiele für PlayStation 4 & 5 aktuell im Angebot

Amazon: Minecraft Legends, Evil Dead und Days of Doom zum Sonderpreis sichern

Der Prime Day ist bereits gelaufen und die Black Week steht noch aus, trotzdem gibt es natürlich auch in der Zwischenzeit verlockende Gaming-Angebote beizu finden.Momentan kommen vor allem Konsoleros beim Versandhausriesen auf ihre Kosten: Gleich mehrere Spiele für diesind dort derzeit reduziert und erweitern eure physische Sammlung für kleines Geld. Und mitist noch dazu ein gerade erst frisch erschienener Titel von dem Preissturz betroffen.Neben dem um mehr als fünfzig Prozent reduziertenbekommt ihr bei Amazon gegenwärtig auchvergünstigt. Derdes Klötzchen-Phänomens schickt euch in die Vergangenheit, wo ihr die fiesen Piglins bezwingen und die quadratische Welt retten müsst. Auf Amazon bekommt ihr die PlayStation 5-Version des Spiels jetztim Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung.Auch das erst vor einem Monat erschienene Roguelite-Rollenspielist auf Amazon jetzt schonerhältlich und will euch mit taktischen Kämpfen in der Postapokalypse beschäftigen. Dabei setzt jede Charakterklasse auf ganz eigene Fähigkeiten und versucht inmitten des Ödlandes zu glänzen. Noch mehr Taktik gibt es dann im November mit Persona 5 Tactica und den anderen Spielen auf