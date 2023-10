Amazon: Gaming-Headset von JBL im Angebot: Quantum 910 kurzzeitig günstiger - ihr spart 80 Euro

Amazon: Das hat das JBL Quantum 910 zu bieten

JBL Quantum 910: Gut ausgestattet und aktuell günstiger

Ein guteskann den entscheidenden Unterschied ausmachen, wenn es darum geht, in ein Spiel einzutauchen oder in Multiplayer-Spielen effektiv mit Mitspielern zu kommunizieren. Dank des klaren Klangs sind selbst leise Geräusche wie die Schritte eines sich nähernden Gegners deutlich zu hören.Wer auf der Suche nach einem hochwertigen und vielseitigen Gaming-Headset ist, sollte einen Blick auf das JBL Quantum 910 werfen. Dieses Headset ist derzeit beimit einemerhältlich. Mit Features wie Wireless 2,4 GHz, Bluetooth 5.2, Active Noise Cancellation (ANC) und einer Akkulaufzeit von 39 Stunden bietet das JBL Quantum 910 eine starke Ausstattung.Dashat das Potenzial euer gesamtes Gaming-Erlebnis auf eine neue Ebene heben. Zunächst wäre da der Akku: Während viele Headsets nach einigen Stunden den Geist aufgeben, bietet das JBL Quantum 910 eine beeindruckende. Das bedeutet, ihr könnt theoretisch fast ein ganzes Wochenende durchspielen, ohne euch Gedanken über das Aufladen machen zu müssen. Und selbst wenn der Akku zur Neige geht, könnt ihr dank der Play-and-Charge-Funktion weiterspielen, während das Headset geladen wird. Das eliminiert die Notwendigkeit, das Spiel zu unterbrechen, und ermöglicht eine nahtlose Erfahrung.Jetzt zur Klangqualität, einem Bereich, in dem JBL seit Jahren führend ist. Das Quantum 910 nutzt die, die dafür entwickelt wurde, jedes Geräusch im Spiel, von den leisen Schritten eines sich nähernden Gegners bis zu lauten Explosionen, kristallklar wiederzugeben. Diese Technologie wird durch dieergänzt, die eine benutzerdefinierte Klanganpassung ermöglicht. Ihr könnt also den Klang so einstellen, dass er ideal zu dem Spiel passt, das ihr gerade spielt.Aber selbst der beste Sound wäre nutzlos, wenn er von Außengeräuschen übertönt würde. Deshalb verfügt das JBL Quantum 910 über eine. Diese Technologie nutzt Mikrofone, um Umgebungsgeräusche zu erfassen und dann Schallwellen zu erzeugen, die diese Geräusche effektiv auslöschen. Das Ergebnis ist einevon der Außenwelt, sodass ihr euch vollkommen auf das Spiel konzentrieren könnt.Der Komfort ist ein weiterer entscheidender Faktor, insbesondere für alle, die lange Gaming-Sessions genießen möchten. Das JBL Quantum 910 verfügt über, die mit Memory-Schaumstoff gefüllt sind. Dieser Schaumstoff passt sich der Form eurer Ohren an und sorgt so für maximalen Komfort, selbst nach vielen Stunden des Tragens. Das ist nicht nur angenehm, sondern hilft auch, den, der bei anderen Headsets oft zu Ermüdung führt.Die Vielseitigkeit des JBL Quantum 910 ist ebenfalls bemerkenswert. Es ist nicht nur mit PCs kompatibel, sondern. Das bedeutet, ihr könnt das gleiche Headset für all eure Gaming- und Multimedia-Anforderungen verwenden, ohne ständig zwischen verschiedenen Geräten wechseln zu müssen.Zusätzliche Funktionen wie dasfür klare Kommunikation, niedrige Latenz für verzögerungsfreie Gespräche und der integrierte Head-Tracking-Sensor für ein immersiveres Erlebnis runden das Paket ab.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das JBL Quantum 910 eine Fülle von Funktionen und Vorteilen bietet, die es zu einer ausgezeichneten Wahl für alle Gamer machen. Und da es derzeit bei Amazon miterhältlich ist, gibt es kaum einen besseren Zeitpunkt, um in dieses erstklassige Gaming-Headset zu investieren.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.Dieser Artikel wurde mit maschineller Unterstützung (KI) erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.